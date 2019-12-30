محمد بن راشد يشهد سباق «جميلتي» في سيح السلم

المصدر: دبي- البيان الرياضي- دبي- خالد المهيري، علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق «جميلتي» للقدرة والمخصص للأفراس برعاية «الطاير للسيارات» لمسافة 120 كم، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة والذي أقيم يوم أمس في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، بمشاركة 202 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات.

كما شهد السباق الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسعيد بن حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين ومحبي سباقات القدرة.

العامري بطلاً

وكان الفارس عبد الله علي العامري قد أهدى لقب السباق إلى إسطبلات «F3» عقب تصدره المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض» على صهوة «مزيونة» مسجلاً زمناً قدره 4.24.07 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صهوة« فريدة »لإسطبلات «M7» مسجلاً زمناً قدره 4.24.48 ساعات، تلاه في المركز الثالث الفارس محمد صالح العطاس على صهوة «إيو ريا» لإسطبلات الوثبة مسجلاً زمناً قدره 4.25.28 ساعات.

واحتلت الفارسة الإيرلندية آيمي لويس المركز الرابع على صهوة «تاميا دو دورزون» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 4.27.45 ساعات.

وجاء الفارس سعيد سالم المنصوري في المركز الخامس على صهوة «سمر راين» لإسطبلات «ماس» مسجلاً زمناً قدره 4.34.12 ساعات.

التتويج

وفي الختام، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعويس صالح، مساعد مدير عام مبيعات لاند روڤر، وباسل أصفري، مدير تسويق لاند روڤر بتتويج الأبطال، إذ تسلم الفارس محمد صالح العطاس كأس المركز الثالث، فيما تسلم الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم كأس المركز الثاني، بينما تسلم الفارس عبد الله علي العامري كأس المركز الأول.

سعيد البلوشي يتصدر الأولى

تصدر الفارس العماني سعيد علي البلوشي المرحلة الأولى من السباق لمسافة 40 كم «اللون الأصفر» على صهوة «اتش اتش ميرنا» لإسطبلات «الأجيال 2» مسجلاً زمناً قدره 1.26.52 ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد حمود الجنيبي على صهوة « رغد» لإسطبلات «الوثبة» مسجلاً زمناً قدره 1.27.14 ساعة، تلته في المركز الثالث الفارسة الفرنسية تيفاني نيكولاس على صهوة «كاسل بار موراسكا» لإسطبلات «سيح السلم» مسجلة زمناً قدره 1.27.37 ساعة. وحل في المركز الرابع الفارس منصور خميس الشدي على صهوة «بردبيرك ماماميا» لإسطبلات «دباوي» مسجلاً زمناً قدره 1.27.42 ساعة.

وجاء في المركز الخامس الفارس علي عبد الرحمن الزرعوني على صهوة «آينهوا كيرالفا» لإسطبلات «البوادي» مسجلاً زمناً قدره 1.27.54 ساعة.

ويواصل في الثانية

واصل الفارس العماني سعيد علي البلوشي تصدره للسباق المرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر» على صهوة «اتش اتش ميرنا» لإسطبلات «الأجيال 2» مسجلاً زمناً قدره 2.45.50 ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس منصور خميس الشدي على صهوة «بردبيرك ماماميا» لإسطبلات «دباوي» مسجلاً زمناً قدره 2.45.59 ساعة، تلاه في المركز الثالث الفارس راشد حمود الجنيبي على صهوة « رغد» لإسطبلات «الوثبة» مسجلاً زمناً قدره 2.46.00 ساعة.

وحلت في المركز الرابع الفارسة الفرنسية تيفاني نيكولاس على صهوة «كاسل بار موراسكا» لإسطبلات «سيح السلم» مسجلة زمناً قدره 2.46.14 ساعة.

وجاء في المركز الخامس الفارس محمد صالح العطاس على صهوة «إيو ريا» لإسطبلات «الوثبة» مسجلاً زمناً قدره 2.46.24 ساعة.

أحمد البلوشي يتزعم الثالثة

تصدر الفارس أحمد يوسف البلوشي المرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق» على صهوة «جنوينا» لإسطبلات «ند الشبا للقدرة» مسجلاً زمناً قدره 3.51.00 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس عبد الله علي العامري على صهوة «مزيونة» لإسطبلات «F3» مسجلاً زمناً قدره 3.51.25 ساعات. وجاءت في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية ديانا شوبيتا على صهوة «جينسس دي فيتونيا» لإسطبلات «الريف عجبان» مسجلة زمناً قدره 3.52.04 ساعات.

وحلت الفارسة الفرنسية تيفاني نيكولاس في المركز الرابع على صهوة «كاسل بار موراسكا» لإسطبلات «سيح السلم» مسجلة زمناً قدره 3.52.12 ساعات، تلاها في المركز الخامس الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «اريزونا دو ساو» لإسطبلات «البوادي» مسجلاً زمناً قدره 3.52.42 ساعات.

البطل: ترقّبوني في السباق الكبير

أعرب بطل السباق الفارس عبد الله علي العامري عن فخره بتحقيق فوزه الأول، عبر مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لما يحمله هذا الاسم من قيمة كبيرة لكل أهل الخيل والفروسية.

وعبر الفارس عبد الله العامري عن سعادته البالغة بصعود منصة التتويج مرتين خلال المهرجان حيث كان قد حل ثالثاً في سباق الإسطبلات الخاصة، أول من أمس، معرباً عن أمله بمواصلة التألق في السباق الرئيس والغالي على قلوب الجميع كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة يوم السبت المقبل.

وقال: إن السباق كان قوياً وكل الأفراس المشاركة تملك مستويات عالية، لكنه لم يجد أي صعوبة في تحقيق الفوز لأن الفرس «مزيونة» تملك مقدرات عالية، وقدمت أداء طيباً خلال السباق.

حمد بن دلموك: أتطلّــــــع إلى أغلى الألقاب

أكد الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، الحائز على المركز الثاني في كأس «جميلتي» للأفراس، أنه يتطلع إلى الفوز بأغلى الألقاب وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم، يوم السبت المقبل، والذي يعتبر من أبرز وأقوى السباقات في روزنامة القدرة على الصعيدين المحلي أو الدولي، والذي يضاهي بقوته بطولة العالم للقدرة، مشيراً إلى أن السباق الرئيسي يحتاج إلى تحلي الفارس بالصبر والهدوء، ولا سيما أن المسافة تعتبر طويلة.

وتوجه بن دلموك بالشكر إلى «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللامحدود لرياضة وسباقات القدرة، حيث يعتبر المهرجان أحد أوجه هذا الدعم الكبير من سموه، والذي ينتظره الجميع سنوياً بفارغ الصبر.

وأضاف بن دلموك إن المنافسة على اللقب في السباق الرئيسي يوم السبت المقبل ستكون في غاية الصعوبة، باعتباره من أغلى السباقات على قلوب جميع الإسطبلات والمهتمين في رياضة القدرة، مؤكداً أن المفاجآت واردة في السباق الرئيسي وقد يكون الفوز من نصيب الأسماء الجديدة على الساحة رغم وجود منافسة قوية من الخيول الأبطال المشاركة من مختلف إسطبلات الدولة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

وأشار بن دلموك الفائز بمركز «الوصيف» على صهوة الفرس «فريدة» لإسطبلات «M7»، إلى أن السباق جاء سريعاً باستثناء المرحلة الثانية التي تميزت بالهدوء نسبياً، فيما حاول الفرسان المشاركون المحافظة على إيقاع ومعدل السرعات في المرحلة الثالثة لاستثمار جهد الخيول في المرحلة الرابعة والأخيرة، موضحاً أن بعض الخيول لم يحالفها التوفيق خاصة في المرحلة الأخيرة التي جاء فيها الرتم سريعاً وكانت الحظوظ متساوية بين الإسطبلات المشاركة.

ولفت بن دلموك إلى أنه كان من الصعب التنبؤ بالخيل البطل، نظراً لمشاركة نخبة الخيل، والتي تعد الأفضل لدى الإسطبلات على مستوى الأفراس أبرزها الفرس الفائزة بالمركز الأول والعائدة لإسطبلات «F3» وتعد بطلة من الطراز الرفيع، وستكون في مقدمة الترشيحات في أي سباق تشارك فيه، مشيراً إلى أن «فريدة» قدمت كل ما لديها من طاقة وستكون لها حظوظ أكبر في المنافسات المقبلة.

أحمد الريسي: المهرجان احتفالية لمحبي رياضة القدرة

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة هو الأغلى في العالم من ناحية الجوائز، وهو احتفالية لجميع محبي سباقات القدرة من ملاك وفرسان ومدربين.

المهرجان الكبير

وأضاف اللواء الدكتور أحمد الريسي، أن مجتمع الفروسية في كل عام ينتظرون بفارغ الصبر انطلاقة هذا المهرجان الكبير، كما أن تواجد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ضاعف من فرحة الجميع، وهو بمثابة دعم كبير من فارس العرب لجميع المشاركين في المهرجان.

احتفال

وقال اللواء الدكتور أحمد الريسي، إن كل العالم يترقبون هذا المهرجان سنويا، والإمارات تحتفل بهذا المهرجان المهم، خاصة أنه يشجع الكثير من الفرسان على المشاركة في سباقاته، والدليل على ذلك مشاركة أكثر من 1000 فارس وفارسة خلال أيام المهرجان، بالإضافة إلى تنوع سباقاته والتي تدل أيضا على النظرة الثاقبة لفارس العرب، ونحن نعتبر أنفسنا محظوظين بالدعم والاهتمام الكبير برياضة الفروسية بدولة الإمارات، كما أن رياضة الآباء والأجداد لها مكانة خاصة في قلب فارس العرب، والتي تعطيها الدعم والقوة وتعزز مكانتها ليس فقط على المستوى المحلي، بل العالمي أيضاً.