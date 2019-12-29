«إيه إف الوجل» يتوج بكأس ولي عهد الشارقة

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

شهد مضمار الشارقة الرملي، أمس، الإثارة والندية بين 88 جواداً من العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، في سعيها لحصد ألقاب الأشواط الستة في السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين الرابع ضمن سباقات مضمار الشارقة خلال الموسم 2019 / 2020، الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وتضمن كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يعد السباق الرابع في موسم سباقات مضمار الشارقة لونجين بنادي الشارقة للفروسية والسباق، وبمجموع جوائزه 560 ألف درهم الذي أقيم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأهدى المهر «إيه إف الوجل» لمالكه خالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاج أوشي كأس ولي عهد الشارقة، كما توج الجواد «دولمن» لمالكه عدنان خان وبقيادة الفارس ريتشارد مولن بكأس «الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم»، وفاز بالشوط الافتتاحي المهر «إيه إف عراب» لمالكه خالد خليفه النابودة، وكأس الشوط الثاني من نصيب «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحصد مسك الختام «الجازي» لصاحب السمو رئيس الدولة.

الحضور

وشهد السباق الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، وسلطان اليحيائي، المدير العام للنادي، وإبراهيم عبد الرزاق أستاذي، المدير التنفيذي لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني، عضو مجلس الإدارة مستشار الرئيس التنفيذي بمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والعديد من كبار المسؤولين وملاك الخيول وعشاق رياضة الفروسية بجمهورها الغفير.

الافتتاحي

وافتتح المهر «إيه إف عراب» لمالكه خالد خليفه النابودة وبقيادة الفارس أنطونيو فريزو السباق الرابع بفوزه بالشوط الرابع (شوط برج الخور)، وجاء ثانياً المهر «إيه إف مصنف» للمالك نفسه، والثالث للمهر «إيه إف المجاز» لمالكه خليفة مطر النيادي، وتوج الفائزين إبراهيم عبد الرزاق أستاذي، المدير التنفيذي لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وحصدت المهرة «إيه إف محايل» لخالد النابودة المركز الأول في الشوط الثاني (شوط زمردة)، وحلت ثانية «نزعة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والثالثة «سميحة» من إسطبلات عجمان، وتوج الفائزين إبراهيم عبد الرزاق أستاذي.

الرابع

وفاز «أماني العودة» للشيخ حامد بن خادم بن بطي بقيادة الفارس ساندرو بايفا بالمركز الأول في الشوط الرابع (شوط فلتات)، وحل ثانياً «إيه إف مذهل» لمالكه خليفه مطر النيادي، والثالث «إيه إف سناد» لمالكه صالح عمر علي، وتوج الفائزين سلطان اليحيائي والمهندس شريف الحلواني.

«الجازي» يكسب

وظفرت الفرس «الجازي» لصاحب السمو رئيس الدولة وبقيادة الفارس جيسون روزاليس بكأس الشوط السادس (شوط الفردوس)، وحل ثانياً «معالي الريف» من إسطبلات عجمان، والثالث «إيه إف تثور» لخالد النابودة، وتوج الفائزين المهندس شريف الحلواني.