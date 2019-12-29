كأس «جميلتي» للأفراس ينطلق اليوم

تتواصل الإثارة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بالوصول اليوم إلى المحطة الثالثة من المهرجان عبر سباق كأس «جميلتي» للقدرة المخصص للأفراس، البالغة مسافته 120 كم برعاية «الطاير للسيارات».

وينقسم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».

وجرت، أمس، عملية الفحص البيطري للخيول المشاركة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمعايير الخاصة بالسباق التي تُلزم المتسابقين بألّا يقل عمر الخيول عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات القلب 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كلغم، والحد الأدنى للسرعة 14 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ساعة.

وتوُّج بلقب النسخة الماضية الفارس عبد الرحمن سعيد الغيلاني من إسطبلات «الوثبة» على صهوة الفرس «المندرا»، إذ تسعى إسطبلات «الوثبة» للدفاع عن اللقب اليوم والفوز للمرة الثالثة على التوالي بعد الظفر بالمركز الأول في آخر نسختين، ويعتبر الفارس عبد الله غانم المري هو وصيف النسخة الماضية على صهوة الفرس «جوباني تايجر ليلي» لإسطبل «F3» ، فيما احتل المركز الثالث الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الفرس «أريفيديرسي دي سومانت» لإسطبل «M7» للقدرة.