محمد بن راشد يشهد سباق الإسطبلات الخاصة ضمن مهرجان سموه للقدرة

المصدر: دبي- خالد المهيري، وعلي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كم برعاية «مبادلة»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والتي أقيمت في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم يوم أمس، بمشاركة 224 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة في الدولة.

كما شهد السباق، سعيد بن حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، واللواء «م» سعيد الكمدة مالك إسطبلات «الكمدة» وراشد الهرمودي رئيس قسم العلاقات المؤسسية الخارجية بشركة «مبادلة».

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على هامش السباق، فرسان المستقبل من الطلاب المشاركين في ملتقى الخيالة الرابع والتي نظمته مركز شرطة الخيالة بالقيادة العامة لشرطة دبي.

تفاصيل السباق

وكان الفارس أحمد صالح الشحي قد أهدى إسطبلات «الكمدة» لقب السباق عقب تصدره المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض» على صهوة «جابولاني إندورينس» مسجلاً زمناً قدره 4.20.09 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس غيث عبد الواحد على صهوة «هتان» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 4.24.12 ساعات، تلاه في المركز الثالث الفارس عبد الله علي العامري على صهوة «اتوس دو كامبو» لإسطبلات «زعبيل» مسجلاً زمناً قدره 4.24.34 ساعات. وحل في المركز الرابع الفارس سعيد علي السبوسي على صهوة «كرابيل رامين» لإسطبلات «العزم» مسجلاً زمناً قدره 4.28.56 ساعات.

وجاء في المركز الخامس الفارس أحمد سالم السبوسي على صهوة «سياف» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 4.29.45 ساعات.

التتويج

وفي الختام قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وراشد الهرمودي رئيس قسم العلاقات المؤسسية الخارجية بشركة «مبادلة للاستثمار» بتتويج الأبطال، إذ تسلّم الفارس عبد الله علي العامري كأس المركز الثالث، فيما تسلم الفارس غيث عبد الواحد كأس المركز الثاني، بينما تسلم كل من اللواء «م» سعيد الكمدة مالك إسطبلات «الكمدة» والفارس أحمد صالح الشحي كأس المركز الأول.

غيث عبد الواحد يتصدر الأولى

تصدر الفارس غيث عبد الواحد المرحلة الأولى للسباق لمسافة 40 كم «اللون الأصفر» ممتطياً صهوة «هتان» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 1.25.03 ساعة. وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «جابولاني إندورينس» لإسطبلات «الكمدة» مسجلاً زمناً قدره 1.25.48 ساعة، تلاه في المركز الثالث الفارس محمد سهيل الكتبي على صهوة «توسكامارا» لإسطبلات «ماس» للقدرة مسجلاً زمناً قدره 1.26.10 ساعة. وحل في المركز الرابع الفارس الأورغوائي فريدريكو فيربير على صهوة «إس إم فابريسكو» لإسطبلات «العين» مسجلاً زمناً قدره 1.26.11 ساعة.

أحمد الشحي يتزعم الثانية

صعد الفارس أحمد صالح الشحي إلى المركز الأول خلال المرحلة الثانية للسباق لمسافة 35 كم «اللون الأحمر» على صهوة «جابولاني إندورينس» لإسطبلات «الكمدة» مسجلاً زمناً قدره 2.42.43 ساعة، فيما جاء في المركز الثاني الفارس غيث عبد الواحد على صهوة «هتان» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 2.42.53 ساعة.

وحل في المركز الثالث الفارس الأورغوائي فريدريكو فيربير على صهوة «إس إم فابريسكو» لإسطبلات «العين» مسجلاً زمناً قدره 2.44.10 ساعة، تلاه في المركز الرابع الخامس الفارس الهندي بابو سانجيه على صهوة «سلطان» لإسطبلات «العين» مسجلاً زمناً قدره 2.44.11 ساعة.

ويواصل في الثالثة

واصل الفارس أحمد صالح الشحي صدارته للسباق خلال المرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق» على صهوة «جابولاني إندورينس» لإسطبلات «الكمدة» مسجلاً زمناً قدره 3.48.21 ساعات، فيما جاء في المركز الثاني الفارس غيث عبد الواحد على صهوة «هتان» لإسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 3.48.33 ساعات.

وحل في المركز الثالث الفارس محمد سهيل الكتبي على صهوة «توسكامارا» لإسطبلات «ماس» للقدرة مسجلاً زمناً قدره 3.50.48 ساعات. وجاء في المركز الرابع الفارس عبد الله غانم المري على صهوة «شاتان دي ساليان» لإسطبلات «زعبيل» مسجلاً زمناً قدره 3.51.19 ساعات.

سعيد الكمـدة: لقـب غالٍ على قلوبنـا

أعرب اللواء «م» سعيد الكمدة، مالك إسطبلات «الكمدة»، عن سعادته الكبيرة بتتويج إسطبلات «الكمدة» باللقب الغالي في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وقال إن هذه المناسبة غالية على قلوب جميع الملاك والفرسان والمهتمين برياضة القدرة والتحمل، مشيراً إلى أن الكرنفال يشهد سنوياً استعدادات مبكرة من مختلف الإسطبلات، من ضمنها إسطبلات «الكمدة» التي حالفها التوفيق، وكانت على العهد بعد نيل المركز الأول.

وأضاف الكمدة أنه ليس من السهل الفوز في مثل هذه السباقات، ولكن الظروف العامة المصاحبة خدمت إسطبلات «الكمدة»، مثل عامل الطقس ونوعية الخيول الجيدة، برغم المشاركة القوية من الإسطبلات الكبيرة التي تتميز بأن لها باع طويل في السباقات، وتملك سجلاً حافلاً في سباقات القدرة، موضحاً أن تاريخ إسطبلات «الكمدة» قديم، وتعتبر من أوائل الإسطبلات الخاصة التي أُسّست في عالم رياضة القدرة إلى جانب إسطبلات «العين»، وشهدت الرياضة تطوراً كبيراً بفضل الدعم والاهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لترتقي رياضة الآباء والأجداد إلى العالمية، مما قاد إلى زيادة جماهيرية «القدرة» وتفوقها على بعض الألعاب الأخرى.

واختتم الكمدة قائلاً إن وجود إسطبلات جديدة برؤية مستقبلية تحت إشراف وإدارة جيل الشباب الواعد تعكس النمو الكبير لرياضة القدرة، آملاً بتحقيق مزيد من النجاحات والازدهار لرياضة الآباء والأجداد.

البطل: شكراً فارس العرب

تقدم بطل السباق الفارس أحمد صالح الشحي بخالص الشكر والتقدير لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على دعم سموه لرياضة الفروسية والفرسان عبر هذا المهرجان الضخم، والذي يطمح فيه كل مالك وفارس إلى تحقيق ألقاب سباقات المهرجان الكبير.

صعوبة

وأضاف الفارس أحمد الشحي أن السباق كان صعباً، وهذا أمر طبيعي في كافة سباقات القدرة التي تتميز بالقوة والإثارة خاصة بمشاركة أقوى الإسطبلات الخاصة في الدولة، ولكن هذا السباق بالتحديد يعد الأقوى على الإطلاق وهو شرف كبير لنا تحقيق اللقب.

وأشاد الفارس أحمد الشحي بالأداء الكبير التي قدمته «جابولاني إندورينس» وهي دائماً في تطوّر مستمر بالمقارنة بالأعوام الماضية.

غيث عبدالواحد: «هتان» رقم صعب

أكد الفارس غيث عبدالواحد الفائز بالمركز الثاني من إسطبلات «إس إس»، أن السباق لم يكن صعباً للغاية رغم المشاركة القوية من مختلف الإسطبلات، مشيداً بالجواد «هتان» الذي يعتبر رقماً صعباً وأحد الأسماء المرشحة بقوة للفوز في مختلف السباقات التي يشارك فيها، حيث تعتبر هذه المشاركة الثالثة للجواد في الموسم الجاري وحل في المركز الثاني ثم رابعاً، ويتميز بقوة قلبه إلا أن السرعات العالية لا تتناسب مع رغباته.

وأشار غيث إلى أنه يتطلع للمنافسة على لقب سباق «جميلتي» المخصص للفرسات اليوم، إضافة إلى المنافسة في السباق الأبرز في ختام المهرجان الغالي وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي يأمل أن يكون من نصيبه متمنياً التوفيق لجميع الفرسان المشاركين.

من جانبه، قال عبدالله العامري الفائز بالمركز الثالث من إسطبلات «زعبيل»، إنه سعيد باعتلاء المنصة للمرة الثانية في هذا الموسم، ولم يحالفه التوفيق في الموسم المحلي إلا أنه استطاع تحقيق نتائج مميزة في الموسم الأوروبي، مبيناً أن السباق خالف التوقعات ولم يشهد سرعات عالية.

وأوضح العامري أن طموحه دائماً هو الفوز بالمركز الأول، إلا أن اعتلاء منصة التتويج في هذا الحدث العالمي لهو شرف كبير بالنسبة له.

محمد العضب: سباق ناجح بكل المقاييس

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق الأمس كان ناجحاً بكل المقاييس والذي شهد منافسة كبيرة بين كافة الإسطبلات الخاصة في الدولة، مقدماً التهنئة لإسطبلات «الكمدة» لاقتناصها اللقب وكذلك لكافة أصحاب المراكز الأولى للسباق.

كما تحدث محمد العضب عن مشاركة طلاب الملتقى الخيالة الرابع في السباق، والذي نظمته مركز شرطة الخيالة بالقيادة العامة لشرطة دبي قائلاً: «القيادة العامة لشرطة دبي دأبت سنوياً بتنظيم نشاطات تتعلق بإشغال وقت فراغ الطلاب خلال الإجازات بناء على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ونحن سعداء بنجاح هذا الملتقى والذي يقام للعام الرابع على التوالي، وشهد مشاركة عدد كبير من أبنائنا الطلاب».

محاضرات

وأضاف محمد العضب، أن الملتقى تضمن عدداً من المحاضرات في رعاية الخيول، وحصصاً مكثفة في ركوب الخيل، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات المتعلقة بأضرار المخدرات، وكذلك سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على الطلاب المشاركين.

راشد الهرمودي: فخورون بالرعاية

عبّر راشد الهرمودي رئيس قسم العلاقات المؤسسية الخارجية بشركة «مبادلة» عن فخره واعتزازه برعاية «مبادلة» للمرة الأولى لسباقات القدرة، والتي جاءت من بوابة سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

فرحة

وقال راشد الهرمودي إن الفرحة تضاعفت برؤية الفرسان المواطنين يقتنصون المراكز الأولى للسباق.

مناسبة

وأضاف راشد الهرمودي قائلاً «إننا في «مبادلة » نعتبر سباقات الخيول سواء في مضمار ميدان أو في سيح السلم هي المنصة المناسبة للترويج لنا ولرسالتنا» وقال راشد الهرمودي، إن رياضة الفروسية هي محبوبة للجميع، وهي تراث الآباء و الأجداد وارتباطها وثيق بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن في «مبادلة» نفتخر بأن نكون جزءاً من الفروسية عبر رعايتنا للفروسية وسباقات الخيول.

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