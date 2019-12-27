تحدي السيدات يقص شريط مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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ينطلق اليوم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي تحتضنه مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، ويستمر خلال الفترة من 27 ديسمبر ولغاية يوم 4 يناير، بمشاركة نخبة الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

ويفتتح فعاليات المهرجان، السباق الأول المخصص للسيدات لمسافة 120 كلم، الذي ينطلق في الساعة السابعة صباح اليوم، بمشاركة كبيرة من الفارسات.

وتتواصل المنافسات غداً، بانطلاق سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 120 كلم، فيما يقام السباق الثالث بعد غد الأحد وهو كأس «جميلتي» المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم.

وسيكون عشاق رياضة الفروسية عموماً، والقدرة والتحمل على وجه الخصوص، على موعد مع الإثارة والتشويق يوم 4 يناير المقبل، بإقامة السباق الكبير لمسافة 160 كم، الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعد من أبرز الألقاب على مستوى العالم.

استعدادات كبيرة

وأنهت اللجنة المنظمة الترتيبات كافة استعداداً للحدث العالمي الذي يستقطب العديد من الزوار والمهتمين بسباقات القدرة من داخل الدولة وخارجها، ما جعل المهرجان يحتل مكانة خاصة ويعزز حضوره كأبرز حدث في روزنامة موسم سباقات القدرة العالمية.

وتشمل فعاليات المهرجان، إقامة سباق الخيول الصغيرة «البوني»، المخصص للفرسان الصغار يوم الجمعة المقبل، والذي يعكس حجم الاهتمام بالأجيال الواعدة، أبطال الغد، وتعزيز العلاقة بين هذه الشريحة المهمة ورياضة الآباء والأجداد.

ويواصل المهرجان الكبير تصدره المشهد العالمي، من حيث قيمة الجوائز، التي تعتبر الأعلى على مستوى العالم، حيث تم رصد جوائز نقدية وعينية قيمة للفائزين في جميع سباقات المهرجان.

سباق السيدات

وتسعى إسطبلات F3 إلى المحافظة على لقب سباق السيدات، بعد أن فرضت سيطرتها على النسخة الماضية بواسطة الفارسة الإيرلندية إيمي لويس، والتي قادت الجواد «توم جونز» وحققت المركز الأول بزمن قدره 4:11:47 ساعات، كما هيمنت إسطبلات F3 على المركز الثاني بواسطة الأورغوانية سيسليا جارسيا التي امتطت صهوة «توفكا لا مجاوري»، فيما كان المركز الثالث من نصيب مارتينا سبلانزون على صهوة «كاردينال آر» من إسطبلات M7.

وبالعودة إلى تفاصيل سباق اليوم، ينقسم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».

شروط ومعايير

وأقيمت أمس إجراءات الفحص للخيول المشاركة للتأكد من سلامتها، إضافة إلى قياسات الأوزان، ويشترط في سباق اليوم أن يقل عمر الخيول عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات القلب 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارسة 50 كلغم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ساعة.

وسيعقد اجتماع تنويري عند بوابة الفحص حيث طالبت اللجنة المنظمة، بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضارها للبوابة البيطرية للفحص مسبقاً، وأن أي خيل ترفض أو تشكل خطراً على الكادر الطبي، تستبعد من السباق على أن يكون بالدخول لشخصين فقط داخل البوابة البيطرية، ولا يسمح للطاقم المرافق بالوجود في المداخل والبوابة البيطرية، ولا يسمح بانتظار الخيل عند بوابات الفحص البيطري. ولا يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً.

وإذا لم يجتز الخيل الفحص خلال الزمن المحدد، وسمح بعرضه مرة أخرى، يجب أن يخرج مصحوباً ببطاقة الخيل البيطرية، وبطاقة التوقيت من بوابة الخروج، ثم يعبر مجدداً بوابة الفحص البيطري، ليسجل له زمن دخول جديد، وسيتم استخدام الجهاز الإلكتروني أو اليدوي لمراقبة نبضات القلب، وتحديد معدل نبضات قلب الخيل، حسب النظام المتبع، كما تنص الشروط والتعليمات كذلك، على أن أي عملية تأخير أو مماطلة داخل البوابة البيطرية، تعرض مرتكبها للعقوبة، كما نصت على منع تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كلم من خط النهاية منعاً باتاً، وفي حال المخالفة، سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.