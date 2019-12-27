محمد العضب: 45دولة مشاركة في الحدث العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أنه من المتوقع أن تشهد النسخة الحالية لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مشاركة أوسع بالمقارنة مع السنوات الماضية، إذ تشير التوقعات إلى مشاركة أكثر من 1000 فارسة وفارسة في هذه النسخة على مستوى جميع السباقات، لافتاً إلى أن المهرجان يشهد مشاركة متنوعة من 45 دولة من مختلف قارات العالم.

وأضاف العضب لـ«البيان الرياضي» أن اللجنة المنظمة كثفت جهودها في الفترة الماضية استعداداً للمهرجان الذي يشهد حضوراً مميزاً سنوياً من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن جميع فرق العمل بذلت أقصى طاقاتها من أجل خروج الحدث في أبهى حلة بما يليق بسمعة دبي العالمية.

شكر وعرفان

وتوجه العضب بالشكر والعرفان إلى «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللامحدود، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على المتابعة المستمرة، مؤكداً أن وصولنا إلى هذا المستوى المميز والعالمي يأتي بفضل اهتمام سموهما برياضة الآباء والأجداد، مما يجعل اللجنة المنظمة وفرق العمل في تحدٍّ مستمر لإخراج الحدث بمستوى يليق بالاسم الذي يحمله، وبما يتوافق مع حجم التطور والتميز الكبير الذي بلغته الإمارات عموماً، ودبي بصفة خاصة، في استضافة مختلف البطولات الرياضية، مما جعل الإمارات تحتل مكانة مرموقة على الخارطة الدولية.

ملتقى عالمي

وقال العضب: «إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة يعتبر ملتقى عالمياً لأهل رياضة القدرة من مختلف أنحاء العالم، باعتباره محطة تجمع محبي الرياضي في تظاهرة رياضية عالمية بخلاف المنافسة، ويتم من خلاله فتح أبواب الحوار والنقاش في العديد من القضايا التي تخدم رياضة القدرة، سواء على مستوى التنظيم أو الرعاية أو العلاج أو التغدية، وغيرها من الجوانب المهمة والمتصلة برياضة القدرة»، مرحباً بجميع الضيوف والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بفعاليات المهرجان الكبير الذي ستكون ذكراه خالدة في أذهان جميع الحضور، كما سيتم تقديم جميع الخدمات والتجهيزات لزوار الحدث، بما يعكس واجب الضيافة العربية والإماراتية الأصيلة.

وعن تزامن الحدث مع نهاية العام ورأس السنة الميلادية التي تشهد توافد العديد من الزوار والنجوم لدبي، قال العضب إن اللجنة المنظمة حريصة على تقديم صورة مميزة لجميع الضيوف تعكس مفاهيم التسامح والرقي والكرم عند استقبال جميع الحاضرين لمدينة دبي الدولية للقدرة، موضحاً أن المشاركة الدولية ليست محصورة على الفرسان المشاركين وحسب، وإنما على مستوى جميع اللجان في المهرجان، بما في ذلك لجان التحكيم والتنظيم والبيطرة وغيرها .

استعدادات مبكرة

وكشف العضب أن الاستعدادات لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة تنطلق مبكراً بعد إسدال الستار على الحدث مباشرة، آملاً أن تكون اللجنة المنظمة عند حسن جميع الفرسان والملاك والمشاركين بما يقدمونه في سبيل خدمة الرياضة وإخراج السباق في أجمل صورة، حيث تخوض فرق العمل تحدٍّ ذاتي مع انتهاء كل نسخة، من أجل تقديم الأفضل في النسخة التالية.

مؤتمر صحفي

واختتم العضب أنه بعد انتهاء السباقات الثلاثة الأولى «سباق السيدات» و«سباق الإسطبلات الخاصة» و«كأس جميلتي»، سيستأنف المهرجان برنامجاً بعقد مؤتمر صحافي في مدينة دبي الدولية للقدرة يوم الخميس المقبل، يليه في اليوم التالي سباق «البوني» وإجراءات الفحص والوزن التي تسبق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في ختام المهرجان، مشيراً إلى أنه من المتوقع مشاركة ما يزيد على 300 فارس في الكأس الغالية باعتبارها السباق الأبرز والأهم في المهرجان.