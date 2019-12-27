«جبل علي»: نواصل الأعمال لإعادة السباقات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت إدارة مضمار جبل علي اعتزازها بالعلاقات التاريخية التي تربطها مع هيئة الإمارات لسباق الخيل على مدى 27 عاماً من عمر هذا المضمار العريق.

وقال المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي: إن تلك العلاقة التي أثمرت عن تعاون دائم وبناء في سبيل الارتقاء بمستوى سباقات الخيل بالمضمار الأصفر والذي سعى خلالها هذا المضمار لتلبيه توصيات الهيئة فنياً وإدارياً وتنظيمياً مما انعكس بالتالي على تلبيه طلبات كل من الملاك والمدربين والفرسان مما جعل مضمار جبل علي من أحب المضامير لجميع المشاركين في السباقات التي تقام على أرضه.

وأضاف قائلاً: بعد استلامنا توصيات الهيئة مؤخراً بخصوص سلامة أرضية المضمار عكفنا على دراسة هذه التوصيات مع خبراء محليين ودوليين للوصول إلى أفضل الطرق العلمية السليمة لإعادة المضمار كسابق عهده والذي لا نتذكر أي حادث لخيل أو فارس حدث خلال هذه السنوات الطويلة.

وأكد المهندس شريف الحلواني الخطوات العملية بدأت لتنفيذ توصيات الهيئة، وجبل علي يعلن أنه ملتزم بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل في الماضي والحاضر والمستقبل للحفاظ على سلامة الفرسان والخيول على حد سواء، مضيفاً بأنه تم وضع خطة عمل لمحاولة الانتهاء من الأعمال بأسرع وقت ممكن لإعادة الحياة للمضمار الأصفر الحبيب على قلوب جماهيره المتعطشة لحضور السباقات المبهرة والتي يتميز بها المضمار العائلي مع التأكيد على الالتزام بتوصيات هيئة الإمارات لسباق الخيل والتأكد أيضاً من سلامة الفرسان والخيول التي ستشارك في السباقات في المستقبل القريب.