دولية العين لقفز الحواجز تنطلق اليوم

المصدر: العين- البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف، تنطلق صباح اليوم على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة لونجين.

ويترأس اللجنة المنظمة محمد راشد الناصري، مدير عام النادي، ويشارك فيها عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز من الإمارات والدول العربية، وغيرها من الدول حول العالم، وتقام فعاليات البطولة على مدى ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتختتم مساء بعد غدٍ السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، وتتزامن مع دولية العين، بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة، تطرح تحديات التنافس أمام الفرسان، والمزيد من فرص المشاركة الدولية حسب ما يتناسب مع خبراتهم وقدرات خيولهم، واكتسابهم مهارات الأداء والتنافس مع كوكبة من وصفائهم فرسان القفز حول العالم. وتتعاظم أهمية المشاركة في بطولة العين الدولية 2019 للفرسان والفارسات من دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، كونها تتضمن إحدى جولات النسخة الـ (16) للدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز في لاس فيغاس أمريكا 2020، وهي أول جولة تحتضنها ميادين الفروسية بالإمارات من أصل أربع جولات.

اهتمام

ويرتفع سقف الاهتمام بالمشاركة في بطولة العين الدولية كونها آخر الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو اليابان 2020، مع آمال كبيرة لمشاركة الفارس الإماراتي عبد الله حميد، بعد النتائج الكبيرة، التي أحرزها مؤخراً ، وجعلته قريباً جداً من الحدث الرياضي العالمي الكبير، في الوقت ذاته الذي يطمح فيه فرسان الإمارات لحصد المزيد من نقاط الدوري العربي المؤهلة لكأس العالم للقفز.