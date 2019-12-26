مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق غداً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلنت قناة «دبي ريسنغ» تغطيتها ومواكبتها فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي ينطلق غداً ويستمر حتى 4 يناير المقبل، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، والتي تختتم فعالياته بالسباق الأبرز، وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم، بمشاركة أبرز الفرسان في العالم إلى جانب مجموعة من أفضل فرسان القدرة بالإمارات والوطن العربي، حيث يعد المهرجان الأبرز ضمن قائمة موسم سباقات القدرة على مستوى العالم.

وأكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، استعداد قنوات دبي ريسينغ لهذا الحدث من خلال مجموعة البرامج الخاصة والإعلانات التلفزيونية والفواصل الخاصة برؤية تلفزيونية مختلفة عن بقية الأعوام الماضية، وذلك من خلال بث تقارير عن تحضيرات السباقات واستضافة نخبة الضيوف والمحللين للحديث عن البطولة في نسختها الجديدة، فضلاً عن التغطية الشاملة لكل التحضيرات وراء الكواليس، مؤكداً أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، ومن خلال قناة دبي ريسينغ قد أعد خطة عمل متكاملة، لمواكبة الحدث الرياضي المهم تسبق النقل المباشر عبر التغطية الميدانية من مدينة دبي الدولية للقدرة في منطقة سيح السلم، وبما يليق بالسمعة المتميزة التي وصلت إليها الدولة، ما سيضيف الكثير من الإثارة والحماس لهذه الفعاليات، مشيراً إلى أن «دبي ريسينغ» جهزت فريق عمل متكاملاً للتغطية المباشرة لهذه المنافسات، وذلك من خلال ما يزيد على 95 فنياً وإعلامياً، واستخدام أجهزة ومعدات حديثة لنقل هذا الحدث الرياضي المهم بالإضافة إلى نقل وقائع المهرجان وحتى ختام البطولة وتتويج الفائز باللقب، وذلك بمشاركة مذيعي القناة، وفرق العمل الإعلامية والفنية في تلفزيون دبي بقنواته وإداراته المتعددة.

تغطية شاملة

بدوره أشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، إلى أن التغطية المباشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2020، تشمل السباقات الأربعة، وتبدأ التغطيات المباشرة والبرامج المصاحبة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ابتداء من اليوم الخميس من خلال الفحص الطبي والفني والوزن لسباق السيدات لمسافة 120 كم، مباشرة وصولاً إلى الساعة: 20:30 موعد بث الحلقات الخاصة من برنامج «خطة البيرق».

وأضاف أمين: إن يوم غد الجمعة ستواكب «دبي ريسينغ» سباق السيدات لمسافة 120 كم، ابتداء من الساعة: 06:30 صباحاً فيما سيتم الانتقال ابتداء من الساعة: 14:30 لمواكبة الفحص الفني والوزن لسباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كم، فيما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج «خطة البيرق» ابتداء من الساعة: 20:30 يوم السبت سيشهد نقل سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كم، ابتداء من الساعة: 06:30 فيما سيتم الانتقال ابتداء من الساعة: 14:30 ولمواكبة الفحص الفني والوزن لسباق كأس «جميلتي للأفراس» لمسافة 120 كم، فيما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج «خطة البيرق» ابتداء من الساعة: 20:30، كما ستواكب «دبي ريسينغ» سباق كأس «جميلتي للأفراس» لمسافة 120 كم، ابتداء من الساعة: 06:30 صباحاً فيما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج «خطة البيرق» ابتداء من الساعة: 20:30 .

مواكبة رقمية

من جهة أخرى ستقوم قناة «دبي ريسينغ»، الخميس 02 يناير بنقل وقائع المؤتمر الصحفي لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ابتداء من الساعة: 14:00 من مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بالإضافة إلى النقل المباشر يوم الجمعة للفحص الفني والوزن للسباق الرئيسي، ابتداء من الساعة 14:30 ثم الساعة: 16:00 النقل المباشر لسباق «البوني» من سيح السلم، وصولاً إلى صباح السبت 4 يناير موعد النقل المباشر لسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم، وذلك ابتداء من الساعة: 6:30 صباحاً، فيما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج «خطة البيرق» ابتداء من الساعة: 20:30 .