فرسان الإمارات لقفز الحواجز يتألقون في مهرجان الدرعية بالسعودية

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

تألق الفرسان الإماراتيون، في منافسات قفز الحواجز بمهرجان الدرعية للفروسية والذي أقيم على مدار أسبوعين بمزرعة الدهامي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم الدرعية، بمشاركة أكثر من 170 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، والمؤهلة بالنقاط المسجلة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020 وبطولة العالم،

وتألق فرسان الإمارات بشكل ملحوظ منذ اليوم الأول للمهرجان، بما لفت أنظار جميع الحضور من فرسان ورياضيين ومتابعين من كافة أنحاء العالم.

تألق إماراتي

وبدأ التألق بتحقيق الفارس الإماراتي عبد الله حميد المهيري من نادي الشارقة للفروسية، المركز الأول في شوط الجائزة الكبرى في أول أيام المهرجان، والآمال معقودة على الفارس الموهوب عبد الله حميد المهيري وفرسه «تشا تشا تشا»، لنيل النقاط المطلوبة في البطولات المقبلة، والحصول على بطاقة التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 بعد تألقه في مهرجان الدرعية مع فرسان الوطن بدعم من إسطبلات الشراع، وفيما حصل الفارس الإماراتي محمد الكميتي على المركز الثاني في أحد الأشواط الكبرى، وفي فئة الناشئين والشباب، انتزع الفارس الإماراتي عيسى العويس المركز الأول، بعد منافسة شديدة مع الفارس السعودي وليد الغامدي الذي حلّ ثانياً، كما تألق في الفئة الصغرى، الفارس الإماراتي موفي الكربي وكان مسك الختام، بتحقيق الفارس الإماراتي عيسى العويس المركز الأول في فئة الشباب والناشئين، في اليوم ما قبل الأخير من المهرجان الدولي.

فخر وسعادة

وعبر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، عن بالغ فخره وسعادته الكبيرة بهذا التألق الإماراتي لفرسان الوطن، وقال إن الأمر أصبح عادة لدى فرسان الإمارات لقفز الحواجز، على التألق الدائم في المحافل الدولية وكذلك ضمن دوري قفز الحواجز المحلي المستمر على مدار الموسم، والذي صقل مهارات فرساننا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وخلق مزيداً من التميز للفرسان والفارسات.

وأضاف الريسي، أن احتكاك فرساننا مع إخوانهم فرسان السعودية، سيزيد من رصيد الخبرة، لدى الجانبين، ما سيسهم في الصعود دائماً للأعلى والتركيز على التفوق في البطولات العالمية المقبلة، وتمنى الريسي التوفيق والسداد للفارس عبدالله المهيري في الحصول على النقاط المطلوبة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتكلل نجاحات فرسان الوطن، العام المقبل، كما حدث العام الماضي، عندما نجح فارس المنتخب الموهوب، عمر عبد العزيز المرزوقي، في حصد أول ميدالية أولمبية باسم الإمارات في دورات الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين، باقتناصه فضية فئة قفز الحواجز.

مشاركة دبلوماسية

شهد مهرجان الدرعية للفروسية، في أسبوعه الثاني مشاركة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات بالسعودية، في شوط الفئة الصغرى، بعد غياب طويل عن المشاركة في بطولات الفروسية.