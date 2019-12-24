«يا ليل» لحمدان بن راشد بطل سباق الحصن

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تُوّج «يا ليل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق الحصن للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر في الشوط الثالث من الحفل السادس لنادي أبوظبي للفروسية مساء أول من أمس، الذي تألف من 6 أشواط. وجاء «يا ليل» في صدارة السباق الذي شهد مشاركة 15 خيلاً، بقيادة الفارس فرناندو جارا في زمن قدره 1:23:32 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول حل ثانياً «ستراتون ستريت» لجون والتر مورايس.

فيما توج المهر «جاب المحفوظ» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بلقب الشوط الأول من سباق مدينة مصدر للمبتدئة، لمسافة 1400 متر، قاطعاً المسافة في 1:34:69 دقيقة بقيادة الفارس فرناندو جارا، وجاء ثانياً بفارق عنق«إيه إف المحنك» لخالد النابودة بقيادة تاج أوشي.

وذهب لقب الشوط الثاني من سباق «جزيرة المارية» لمسافة 1400 متر إلى «إيه إف ممتاز» لخالد النابودة بقيادة أنطونيو فريزو الذي قطع المسافة في 1:30:82 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول حل ثانيا «جايدي البراق» العائد إلى الرحماني للسباقات بقيادة برناردو بينيرو.

بطولة

وشهد الشوط الرابع من سباق «بطولة أبوظبي» لمسافة 1600 متر الأبرز في الحفل منافسة قوية بين 14 خيلاً متميزة، ونجح «احتشام» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية في الفوز بلقب السباق، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:46:93 دقيقة بقيادة الفارس اشتيبان مازور، وبفارق أنف عن «آر بي سيكوندتون» لبايرلي للسباقات الذي حل ثانياً بقيادة ريان بأول. وانتزع لقب الشوط الخامس سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، «داحس دي عربي» لمالكه صالح عمر بن حيدر، بقيادة الفارس فرناندو جارا، قاطعاً المسافة في 1:44:95 دقيقة، وجاء في الترتيب الثاني بفارق طولين إلا ربع «إيه إف أشرس» لخالد النابودة بقيادة شون كيران.

وواصلت خيول صالح عمر بن حيدر التألق، وحققت ثنائية الحفل عندما توجت بالشوط السادس والأخير من سباق «الطويلة» لمسافة 2200 متر عن طريق «عز الرواسي» بقيادة كونور بيسلي، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:32:60 دقيقة، وجاء في الترتيب الثاني «إي إل فاوست» للخيالة السلطانية العمانية بفارق طول وربع الطول بقيادة اشتيبان مازور.

تتويج

وعقب نهاية الأشواط، توج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بطل سباق الشوط الرابع، وتوجت لارا صوايا، المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وخلود النعيمي، ممثلة الشركة الوطنية للأعلاف والدقيق الفائز في الشوط الخامس، إضافة إلى الأسترالي كيم ويلتون، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، إلى جانب عدد من ملاك الخيول.

قوة

قال سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «(يا ليل) أثبت قوته عندما فاز بلقب سباق الحصن في الشوط الثالث»، مبيناً أن ترشيحاتهم كانت تصب نحو «مقرب» الذي حل ثالثاً، ما يؤكد قوة الخيول التي دفعوا بها في السباق، موضحاً أن المشاركة في سباقات مضمار أبوظبي تأتي ضمن الاستعدادات لمهرجان دبي للخيول العربية الأصيلة، وأنه يوفر فرصة جيدة للاحتكاك والوقوف على مستوى الخيل، لأن كل الأشواط شهدت مشاركة خيول متميزة.