ختام رائع لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أُسدل الستار أول من أمس على فعاليات النسخة الخامسة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، التي أقيمت على مدى 3 أيام بمشاركة نحو 300 جواد، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم وإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، وحققت النسخة الخامسة نجاحاً تنظيمياً وفنياً بشهادة الجميع، واجتذبت نُخبة من أفضل السلالات، فضلاً عن المبادرة الكريمة من المرابط الكبرى بدعم إسطبلات المواطنين، ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية بتوجيهات، من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبمتابعة وإشراف من الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وشهدت المنافسات الختامية وأشواط البطولات الستة تنافساً مثيراً وعروضاً شيقة قدمتها الخيول المشاركة، وظفر مربط الأريام بثنائية ذهبية، بالإضافة إلى فوز المهرة «الأريام هوايل» بكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذهبت بقية الألقاب إلى مرابط دبي، والنخيل، وعلي بن هميلة، وسمجد، وجاءت أشواط البطولة قوية، وشهدت منافسة حامية بين الخيول، وانتزعت «الأريام يارا» لإسطبلات الأريام، ذهبية المهرات عمر سنة، ونالت الوصافة واللقب الفضي «جوهرة البدر» لبدر عدنان آل علي، فيما ذهب البرونز إلى «الأريام سهى» لمربط الأريام، وحصدت «الأريام هوايل» لإسطبلات الأريام، اللقب الذهبي للمهرات عمر سنتين، واحتلت المركز الثاني وحصلت على الفضة «اليازي بي اتش ام» لعلي غانم بن هميلة المزروعي، ونالت البرونز «دي نوبيه» لمربط ربدان.

تميز

وأكد محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس الجنة العليا المنظمة أن بطولة الفجيرة أصبحت من الوجهات المهمة للملاك والمربين وأحد أبرز البطولات المحلية في الموسم، وستواصل تميزها بفضل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وكذلك التوجيهات السديدة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبالإشراف المباشر والمتابعة من الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وأوضح الحربي أن بطولة الفجيرة اكتسبت أهمية كبيرة من المهتمين بمنافسات الخيول العربية الأصيلة لطبيعة المنافسة فيها ومستوى الخيول المشاركة مما جعلها تجتذب أعداداً كبيرة كل عام، وأشاد بالتعاون الكبير بين اللجنة المنظمة ومكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وكذلك الجهات الداعمة والراعية للبطولة، مشيداً بفريق العمل من جمعية الإمارات للخيول العربية، والذي حرص من وقت مبكر على الإعداد والتجهيز حتى تخرج البطولة في شكل رائع وجميل، وتقدم الحربي بالشكر إلى مربط دبي على دعم المربط الكبير للبطولة.

من ناحيته أكد علي الكعبي مدير البطولة أن النسخة الخامسة جاءت متميزة وناجحة بكل المقاييس ووجدت الإشادة من الجميع، لافتاً إلى أن مشاركة نحو 300 جواد تؤكد المستوى المتطور الذي وصلت له البطولة.

وكشف الكعبي عن خطط مستقبلية لتطوير البطولة تتمثل في زيادة عدد الأشواط حتى تستوعب أكبر عدد من الخيول الجيدة، بالإضافة إلى زيادة مبالغ الجوائز التي تحفز الملاك والمربين.