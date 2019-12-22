«إيه إف الوجل» لخالد النابودة يظفر بكأس منصور بن زايد

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

حفل السباق الثالث لمضمار الشارقة لونجين والذي أقيم يوم أمس في نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالإثارة والقوة، إذ ظفر «إيه إف الوجل» لمالكه خالد خليفة النابودة بلقب الشوط الخامس «كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، فيما نال «صمود» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل لقب الشوط الثالث «كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان».

وشهد فعاليات السباق، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس النادي، وعبد الله المرر مدير مكتب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، وعدد من الملاك ومربي الخيول، وجمهور غفير من محبي رياضة الفروسية وسباقات الخيل تجاوز الـ 4000 شخص من كافة الجنسيات وبمختلف الأعمار.

نجم الافتتاح

واقتنص «إي إس أبو موسى» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي لقب الشوط الأول «لونجين دولشي فيتا» لمسافة 1200 متر، فيما ظفر «إيه إف العاصي» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الثاني «لونجين كونكويست كلاسيك» لمسافة 2000 متر.

كما نالت «بريهان» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لقب الشوط الرابع «لونجين هايدروكونكويست» لمسافة 1700 متر، بينما حقق «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم لقب الشوط السادس والختامي للأمسية «مجموعة لونجين ريكورد» لمسافة 1200 متر .

نجاح تنظيمي

وأعرب الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق عن سعادته باحتضان المضمار لشوطين يحملان اسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، تقديراً منا لدعمهما وراعيتهما لرياضة الفروسية بالدولة. وأشاد الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بالمستوى التنافسي الذي ظهر في السباق، والذي عكس جهوزية القائمين على رياضة الفروسية للموسم الحالي.