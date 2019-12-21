ساتيش سيمار: «سيكريت إمبشن» إلى الكرنفال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب ساتيش سيمار أن البطل «سيكريت امبشن» الذي حقق لقب الشوط الخامس الرئيسي «دبي كريك مايل» تناسبه مسافة الميل، ولقد فاجأنا بتحقيق اللقب والسبب لأنه من العادة يخرج متأخرا من البوابة، ولكن في سباق الأمس اختلف الوضع، إذ حارب البطل بقوة للظفر باللقب، مضيفا بأن البطل يحب التحدي ومنافسة الخيول، وعندما تدخل روح المنافسة في «سيكريت امبشن» فإنه من الصعب هزيمته.

وأضاف ساتيش سيمار، أن البطل سجل عودة طيبة لمضمار «ميدان» إذ كانت آخر مشاركة له في شهر أبريل الماضي، مؤكدا في ختام تصريحه بأن الوجهة المقبلة ستكون سباقات كرنفال كأس دبي العالمي الشهر المقبل.