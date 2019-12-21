فهد العريني: سعداء بالفوز بلقب «مجاني ستيكس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر فهد محمد العريني مالك البطلة «عاتبة الخالدية» عن سعادته البالغة بالظفر بلقب سباق «مجاني ستيكس» للخيول العربية الأصيلة خلال الأمسية الخامسة لسباقات مضمار «ميدان». وقال فهد العريني، إن الفضل يعود لله سبحانه وتعالى، وإلى المدرب المتميز علي راشد الرايحي الذي وضع الخطة المناسبة للبطلة، خاصة أنها المرة الأولى التي تشارك على مسافة 1900 متر، إذ كانت آخر مشاركة للبطلة على أرضية «ميدان» الشهر الماضي في سباق «بني ياس» للخيول العربية لمسافة 1400 متر، حينها اقتنصت مركز الوصافة. وأضاف فهد العريني، أن المدرب علي راشد الرايحي هو الذي سوف يحدد الوجهة المناسبة للبطلة.

تطور كبير

ومن جانبه، عبر المدرب علي راشد الراحي عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال الأمسية من خلال «عاتبة الخالدية» بطلة الشوط الأول، و«دبي افنيو» نجم الشوط الثالث. وعن «عاتبة الخالدية» قال علي الرايحي، إن البطلة تحب المسافات الطويلة خاصة 2000 متر أو 2200 متر، وظهر ذلك خلال التدريبات، وهي متطورة جداً.

وأضاف على الرايحي، أن خلال مشاركة «عاتبة الخالدية» الشهر الماضي في بطولة «بني ياس» للخيول العربية أظهرت حبها للمسافات الطويلة، مشيرا إلى أن تصنيف البطلة عقب السباق سيحدد الوجهة المقبلة.

وعن «دبي افنيو»، أكد علي الرايحي أن البطل متميز، وكان آخر مشاركة له على أرضية جبل علي الشهر الماضي، إذ أحرز مركز الوصافة، يومها كان جاهزا بنسبة 50%، وعقبها تم تجهيز البطل لسباق «ميدان» وقدم الأداء الذي توقعناه في الشوط الثالث.

وأضاف علي الرايحي، أننا تخوفنا من المسافة لأنها المرة الأولى التي يشارك فيها على مسافة 1600 متر، إلا أنه في نهاية المطاف حقق التوقعات.