«عاتبة الخالدية» تظفر بـ «مجاني ستيكس»

المصدر: دبي - خالد المهيري

حفلت الأمسية الخامسة لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «مبادلة » بالكثير من الإثارة والقوة، إذ ظفرت «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «كأس ياه سات» لمسافة 1400 متر، فيما نالت «عاتبة الخالدية» لفهد محمد العريني لقب الشوط الأول «بطولة مجاني ستيكس» لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة»، بينما حقق«سيكريت امبشن» لناصر عسكر لقب الشوط الخامس الرئيس «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر.

«عاتبة الخالدية» نجم الأول

اقتنصت «عاتبة الخالدية» لفهد محمد العريني لقب الشوط الأول «بطولة مجاني ستيكس» لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» برعاية «مصدر» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلة زمنا قدره 2.07.66 دقيقة محطما الرقم القياسي السابق والمسجل باسم «مواهب» (2.10.34 دقيقة) وبفارق 6 أطوال عن الوصيف «زياد» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب جان دي روال.

وجاءت في المركز الثالث «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

وفي الختام قام محمد أحمد عمران بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المالك فهد محمد العريني، فيما تسلم كل من المدرب علي راشد الرايحي والفارس فرناندو جارا جائزتهما.

«داون اون دا بايو» بطلة الثاني

حققت «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «كأس ياه سات» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلة زمنا قدره 1.25.27 دقيقة وبفارق 8 أطوال عن «حمامة» لإسطبلات «الرشيد» التي جاءت في المركز الثاني بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاءت في المركز الثالث «تابي سيو» لعلي العنيزي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

وفي الختام قام محمد أحمد عمران بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة فايز التركماني نيابة عن المالك.

«دبي افنيو» نجم الثالث

ظفر «دبي افنيو» لأحمد عبد الله الشيخ بلقب الشوط الثالث «كأس ستراتا» لمسافة 1600 متر والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلا زمنا قدره 1.40.47 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «فار سكاي» لـ «سكاي» للسباقات بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

وحل في المركز الثالث «جود فايتر» لإسطبلات «الرشيد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام، قام إسماعيل علي عبد الله رئيس مجلس إدارة «ستراتا» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المالك أحمد عبد الله الشيخ الجائزة.

«ماي كاتش» يخطف الرابع

حقق «ماي كاتش» لفالنتين بختياروف ويفجيني كابوشيف لقب الشوط الرابع «كأس سند» لمسافة 1200 متر والبالغة قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلا زمنا قدره 1.12.36 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «بوب ذا هود» لـ «تتش جولد» للسباقات بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثا «بورتامنتو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام، قام منصور الجناحي المدير التنفيذي في «سند» بتتويج الأبطال، إذ تسلم المدرب دوج واتسون الجائزة نيابة عن المالك.

«سيكريت» بطل الرئيسي

ظفر «سيكريت امبشن» لناصر عسكر بلقب الشوط الخامس الرئيس «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر برعاية «مبادلة» والبالغة قيمة جوائزه 265 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.38.24 دقيقة وبفارق طول عن الوصيف «كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

وحل ثالثا «روديني» لعبد الله سعيد النابودة بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وفي الختام، قام راشد الهرمودي رئيس قسم العلاقات المؤسسية الخارجية بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المالك ناصر عسكر فيما تسلم كل من المدرب ساتيش سيمار والفارس تاغ أوشي جائزتهما.

«جولدن جول» مسك الختام

ظفر «جولدن جول» لديل برينان بلقب الشوط السادس «كأس كليفلاند كلينك» لمسافة 1600 متر والبالغة قيمة جوائزه 190 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون مسجلا زمنا قدره 1.37.52 دقيقة وبفارق طولين عن «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم والذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثا «آبف نورمال» لناصر عسكر بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام قام راشد الهرمودي رئيس قسم العلاقات المؤسسية الخارجية بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المدرب دوج واتسون.

مفاجآت

أطاحت المفاجآت التي غيرت نتائج أشواط مسابقات الترشيحات بآمال وتطلعات عشاق السباق، حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة أو 5 خيول فائزة، فيما تمكن 32 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة، وتم اختيار 27 شخصاً منهم، ونال كل واحد مبلغ 500 درهم. وتمكن شخص واحد من الفوز بجائزة الترضية للأشواط الثلاثية وقدرها 40 نقطة لينال مبلغ 2000 درهم.

إيمان كبير

أشاد المدرب سالم بن غدير بالأداء الكبير التي قدمته «داون اون دا بايو» التي ظفرت بلقب الشوط الثاني «كأس ياه سات».

وقال سالم بن غدير، بأن الهدف من مشاركتها هي لكي تتعلم وتدخل في منافسات السباقات، ونحن مؤمنون بإمكانياتها ولكنها بحاجة للخبرة الكافية للدخول في أجواء السباقات. وأضاف سالم بن غدير، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اختار «داون اون دا بايو» وكانت ضمن ترشيحات سموه للسباقات، ونجحت البطلة في تحقيق التوقعات، وإذا دل على شيء فإنه يدل على نظرة سموه الثاقبة في سباقات الخيول.