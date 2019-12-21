سعد بن مطلق: أتطلع لكحيلة كلاسيك وقوس النصر

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

أكد المدرب سعد بن مطلق، مدرب إسطبلات الخالدية، بعد إحراز 6 من الأشواط الثمانية للحفل متضمنة الشوط الرئيس، أن الفوز في هذا المهرجان يعني الكثير كونه يرتبط باسم عالمي، وشعار غالٍ، وأكثر من ذلك يترجم روح الانسجام والإخوة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن الاستعداد المبكر ووجود خيول مميزة، وراء الانتصارات العريضة.

وكشف بن مطلق عن الطموحات المقبلة قائلاً: «محلياً أسعى للمنافسة في النسخة الأولى من كأس السعودية للخيل العربي في 29 فبراير المقبل، وخارجياً لديّ هدفان أولهما الفوز مرة ثانية بسباق دبي كحيلة كلاسيك في أمسية كأس دبي العالمي مارس المقبل، والمنافسة أيضاً في سباق الخيول العربية في يوم قوس النصر الفرنسي، ولدينا نخبة من الخيول التي يجري إعدادها لخوض غمار تلك المنافسات».