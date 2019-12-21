فيصل الرحماني: شكراً حمدان بن راشد لدعمه الخيل العربي

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

توجه فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة «افهار»، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعم سموه للخيل العربي لأكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى أن إدراج سباقات الخيل العربي في بريطانيا ضمن البرنامج الإنجليزي السنوي ، يعطي رسالة واضحة للكثير من المضامير على أهمية إفساح المجال للخيل العربي.

وأوضح الرحماني أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يملك بصمات كبيرة في عالم الخيول العربية، سواء على مستوى الإنتاج أو الأفحل، ويدل المهرجان في افتتاح موسم السعودية على وجود استراتيجية واضحة لمزارع «شادويل» للانطلاق نحو الأسواق الناشئة في المملكة، مبيناً أن سمو راعي الحدث، حرص على استمرار الدعم للخيل العربي، مما يؤكد محبة سموه للخيل.