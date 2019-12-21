مهرجان «شادويل العالمي» يخطف الأضواء في السعودية

المصدر: الرياض- طه أحمد، وعلي الظاهري

خطف مهرجان شادويل العالمي الأضواء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أقيم في الرياض برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أول من أمس في ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود. وحققت النسخة الثانية نجاحات كبيرة ونالت إشادات واسعة، خاصة وأن الحدث يعكس عمق العلاقة القوية والتلاحم الكبيرة بين البلدين الشقيقين.

شهد السباق الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان آل سعود سفير المملكة لدى النمسا، والشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة المنظمة العليا لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، وسالم النقبي مستشار سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعبد الله الأنصاري ومسعود محمد وتوفيق الداعوق أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، ومتعب بن زيد الشمري، المدير العام لميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية، وعدد من السفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية.

وهيمنت إسطبلات الخالدية على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيسي «كأس مزارع شادويل» لمسافة 1800 متر والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف ريال سعودي تحت إشراف المدرب الشاب سعد بن مطلق، حيث توج «مباشر الخالدية» بطلاً بقيادة الفارس محمد الدهام مسجلاً زمناً قدره 2.2.27 دقيقة، وحل في المركز الثاني «نادر الخالدية»، فيما جاء ثالثاً «صخر الخالدية».

«متوكل» بطل الافتتاح

ظفر «متوكل الخالدية» لإسطبلات الخالدية بلقب الشوط الأول «كأس الخيول العربية» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس محمد الدهام وإشراف المدرب سعد بن مطلق، مسجلاً زمناً قدره 1.33.88 دقيقة.

وأضافت «وفية الخالدية» اللقب الثاني لإسطبلات الخالدية بعد انتزاع لقب الشوط الثاني «كأس ديرينزتاون» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس إليكسس مورينو وإشراف المدرب سعد بن مطلق، مسجلة زمناً قدره 1.34.47 دقيقة.

كأس «شادويل»

وحلق «أخزم عذبة» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، بلقب الشوط الثالث «كأس شادويل» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس عبد الله العوفي وإشراف المدرب عبد الله بن مشرف، مسجلاً زمناً قدره 1.47.76 دقيقة.

وعزز «صايل الخالدية» انتصارات إسطبلات الخالدية بعد تتويجه في الشوط الرابع برعاية سفارة الدولة لدى المملكة والبالغة مسافته 1600 متر بقيادة الفارس ايدي كاسترو وإشراف المدرب سعد بن مطلق، مسجلاً زمناً قدره 1.49.70 دقيقة.

واقتنصت «روكت عذبة» لمربط حكاية لقب «كأس التعاون الخليجي» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس خالد الشرار وإشراف المدرب محمد العنزي، مسجلة زمناً قدره 1.49.77 دقيقة.

كأس الإمارات

وتوج «صريح الخالدية» لإسطبلات الخالدية بلقب الشوط السادس «كأس الإمارات» لمسافة 1600 متر «مفتوح» بقيادة الفارس اليكسس مورينو وإشراف المدرب سعد بن مطلق، مسجلاً زمناً قدره 1.48.47 دقيقة.

حققت «وثابة الخالدية الثانية» لإسطبلات الخالدية لقب الشوط السابع «كأس العزم» لمسافة 1800 متر، بقيادة الفارس محمد الدهام وإشراف المدرب سعد بن مطلق، مسجلة زمناً قدره 2.4.23 دقيقة.

تكريم

ومن جانب آخر، قامت إدارة ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بإهداء درع تذكارية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تسلمها ميرزا الصايغ نيابة عن سموه، كما كرمت إدارة المضمار ميرزا الصايغ والذي قام بدوره بتقديم درع تذكارية للأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود ودرع أخرى تسلمها نيابة عن الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود المشرف العام لمهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي، كما تم تكريم سفارة الإمارات لدى المملكة وإدارة المضمار ممثلة بمتعب الشمري.

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حصدت إسطبلات الخالدية، بإشراف المدرب الشاب سعد بن مطلق، نصيب الأسد بتتويجها بـ 6 ألقاب من السباقات الثمانية للحفل، في تجسيد واضح للتألق الباهر للإسطبل وامتلاكه خيوط التميز في كافة مراحلها بدءاً من الإنتاج والتدريب وانتهاء بالقيادة، وبرغم وفرة المشاركات العددية من الإسطبل في مقره الرئيس، إلا أن التميز النوعي كان طاغياً وتمثل في شغل المراكز الأمامية عدة مرات.