حامد آل حامد: دعم كبير للخيل العربي

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

أكد الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، أن مهرجان «شادويل العالمي» برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، يعتبر من أبرز السباقات الداعمة للخيول العربية في المملكة العربية السعودية الشقيقة مشيراً إلى أن المملكة كان تركيزها ينصب في السابق على الخيول المهجنة وبدأ اهتمام السعودية يتزايد في الفترة الأخيرة بالخيول العربية الأصيلة ويعتبر مهرجان الخالدية العالمي، أحد أوجه الاهتمام السعودي مما شجع العديد من الملاك على امتلاك نخبة الخيول العربية.

نمو

وأشاد آل حامد، بالنمو السعودي المتسارع على مستوى سباقات الخيل مما يترجمه إقامة كأس المملكة نهاية فبراير المقبل والذي يضم سباقاً للخيول العربية، مثمناً جهود المملكة في إبراز الخيول العربية ولاسيما أنها تعتبر منبع الخيول العربية وأثبتت جدارتها في عالم الإنتاج لتفرز أسماء من نسل فحل «طويق» حققت مراكز متقدمة في عالم السباقات إضافة إلى الفحل «البراق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إذ أثبتت الأسماء التي تنحدر من نسله جدارتها وريادتها عبر انتزاع العديد من الألقاب أبرزها لقب «كحيلة كلاسيك» ضمن أمسية كأس دبي العالمي.

وأفاد آل حامد أن المهرجانات الكبيرة عززت من حضور الخيل العربي الذي كانت وجهته سابقاً إلى الخارج في أوروبا وخاصة في فرنسا التي تملك ميادين متخصصة في الخيول العربية إلا أن الإمارات بذلت جهوداً كبيرة من أجل المحافظة على الخيل العربي إضافة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة التي شهدت تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة مما يترجمه توجه الملاك نحو تربية نوعيات جيدة من الخيول.

مسيرة

وكشف آل حامد أن مسيرته في عالم سباقات الخيول، انطلقت في عام 1994 وشاركت خيوله في العديد من المضامير المحلية، وركز على الخيول المهجنة الأصيلة في بداية الطريق ثم تحول اهتمامه إلى الخيول العربية الأصيلة ليجني ثمار الخطوة الجديدة في عام 2000 عبر مشاركة خيول من الإنتاج المحلي في سباقات الدولة إلى جانب وجود خيول أخرى في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مؤكداً حرصه على عملية التطوير المستمرة لتحقيق طموحات عالمية تتمثل في المشاركة بسباق الخيول العربية «كحيلة كلاسيك» ضمن أمسية كأس دبي العالمي.