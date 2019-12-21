سالم النقبي: نجاح كبير وفرحة عارمة

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

أشاد سالم النقبي مستشار سفارة الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بالنجاح الكبير للمهرجان الذي تميز بوجود فرحة عارمة من جميع المشاركين والحضور، مشيراً إلى أن الحدث يعتبر وجهاً رياضياً حضارياً يعكس العلاقة الاستراتيجية بين قادة وشعب البلدين الشقيقين ويتزامن مع تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة على الصعيد الدولي في البلدين أبرزها تنظيم إكسبو 2020 دبي وترؤس المملكة لمجموعة العشرين.

وأكد النقبي أن الدبلوماسية الثقافية والرياضية تجسد القوة الناعمة التي تنتهجها الإمارات مع جميع دول العالم، حيث يأتي تواجد «شادويل العالمية» في هذا المحفل الكبير برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والذي يؤكد عمق ومتانة العلاقة ودعم سموه للخيل العربي.