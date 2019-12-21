91 خيلاً تتنافس على جوائز السباق الثالث لمضمار الشارقة لونجين

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تنطلق في الثانية والربع من ظهر اليوم السبت منافسات سباق مضمار الشارقة لونجين الثالث، والذي يتضمن 6 أشواط بمشاركة 91 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط 360 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس «كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» لمسافة 1200 متر برعاية «مجموعة لونجين ماستر» والبالغ قيمة جوائزها 100 ألف درهم، بمشاركة 13 خيلا أبرزها «الجازي» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، «شوال» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «ملهم» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل، «جاب يجود» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «إي إس معروف» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، «إيه إف الوجل» و«إيه إف مثيرة» لخالد خليفة النابودة، «إيه إف الوجود» و«إيه إف ناشط» لبطي أحمد راشد عبد الله الشامسي.

كما سيكون الشوط الثالث «كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان» أحد أهم أشواط الأمسية لمسافة 1700 متر برعاية «لونجين كونكويست في. إتش.بي» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «بينونة» و«جاهز» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، «فؤاد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «يارا» و«اسلان» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «ظافر» و«صمود» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل.