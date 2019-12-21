راشد الهرمودي: فخورون برعايتنا لسباقات «ميدان»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عبر راشد الهرمودي، رئيس قسم العلاقات المؤسسية الخارجية بشركة «مبادلة»، عن فخرهم الكبير بالرعاية والشراكة التي تجمعهم مع سباقات مضمار «ميدان».

وأكد راشد الهرمودي، أنهم دائما يهتمون بالمشاركة في الفعاليات العالمية خاصة التي تقام على مضمار «ميدان»، إذ إنها ليست المرة الأولى التي يقومون بها برعاية سباقات المضمار العالمي.

وأضاف راشد الهرمودي قائلاً «إننا شركة عالمية والسباقات التي تقام على مضمار ميدان سواء كانت الكرنفال أو كأس دبي العالمي تعد المنصة المناسبة للترويج لنا ولرسالتنا» وقال راشد الهرمودي، إن رياضة الفروسية هي محبوبة للجميع، وهي تراث الآباء و الأجداد وارتباطها وثيق بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن في «مبادلة» نفتخر بأن نكون جزءاً من الفروسية عبر رعايتنا للفروسية وسباقات الخيول.