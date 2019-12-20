كأس «دولية الإمارات للبولو» بين «غنتوت» و«الحبتور» الليلة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تختتم ظهر اليوم، بملعب الشيخ زايد للبولو بنادي غنتوت، بطولة الإمارات الدولية للبولو السنوية في نسختها الـ 19، بلقاء النهائي الذي يجمع بين فريقي غنتوت وإيه أم الحبتور، في صراع مشترك على كأس البطولة، ويسبقه بالملعب رقم (1) مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويلتقي فيها فريق مهرة بنجاش مع فريق أبوظبي.

وتوجه زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالشكر الجزيل، إلى كل الجهات التي أسهمت في إنجاح الحدث، بتأمين كل متطلبات البطولة، مشيداً بمستويات الفرق المشاركة، وفي مقدمتها فريق غنتوت، وقال إنه يسير في الطريق الصحيح، وهو على موعد مع طفرة شاملة، تعود له سيرته الأولى بحصد كل ألقاب البولو، مؤكداً أن عشاق البولو، على موعد مع فعاليات متميزة اليوم، في ختام البطولة، موجهاً الدعوة لطلاب بعض مدارس أبوظبي، لحضور ختام البطولة، التي تقام ضمن احتفالات البلاد باليوم الوطني، وقرب ختام عام التسامح، حيث ذكر أن تواجد هؤلاء الصغار يسهم في اتساع قاعدة المشاركة، والتي تأتي ضمن مساعي النادي لنشر اللعبة وزيادة عدد المشاركين والمهتمين بها، وشكر الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت للبولو، جهود مجلس أبوظبي الرياضي، ودوره المؤثر في دعم البطولة، واللجنة المنظمة، كما أشاد بالدور الفعال من المؤسسات والجهات الراعية، التي وصفها بأنها شريك أساسي في نجاح بطولات النادي.