91 جواداً تتنافس على مضمار الشارقة غداً

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق غداً بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل سباق مضمار الشارقة لونجين الثالث، والذي يتضمن كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وكأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان 2019/‏2020.

سينطلق السباق في الثانية ظهراً على مضمار الشارقة لونجين للسباق بالنادي، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات في النادي، ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 91 جواداً، وبمجموع جوائز بلغت 360 ألف درهم، حيث يتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

الشوط الأول (لونجين دولشي فيتا) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فأكبر توليد الإمارات، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، ومن ثم الشوط الثاني: (لونجين كونكويست كلاسيك) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000م.

الشوط الثالث، كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مقدم من (كونكويست في إتش) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر 4 سنوات.