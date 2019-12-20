«العين للفروسية» يستضيف الأسبوع 11 لدوري قفز الحواجز اليوم

المصدر: العين- البيان الرياضي

تنطلق اليوم، منافسات الأسبوع الحادي عشر لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، التي تستضيفها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتتضمن 12 شوطاً، تقام برعاية شركة لونجين راعي دوري القفز، ويولي فرسان القفز من أندية ومراكز الفروسية والإسطبلات الخاصة أهمية كبيرة للمشاركة فيها، وإضافة المزيد من نقاط الدوري إلى أرصدتهم في آخر منافسات الجزء الأول من الدوري للعام 2019، على أن يستكمل الجزء الثاني عقب بطولات القفز الدولية، التي ستشهدها ميادين الفروسية في الإمارات بدءاً من الأسبوع المقبل، موعد بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم في الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر الحالي، ما يضفي المزيد من اهتمام الفرسان من جميع الفئات استكمالاً لجاهزية المشاركة في البطولات الدولية.