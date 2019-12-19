مهرجان «شادويل العالمي» في ضيافة الرياض اليوم

المصدر: الرياض - علي الظاهري

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، يستضيف ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض، مهرجان «شادويل العالمي» الذي ينطلق عصر اليوم «الخميس» ضمن فعاليات جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم الحدث للعام الثاني على التوالي، في إطار العلاقات التاريخية المتميزة والرؤية المشتركة التي تربط بين البلدين الشقيقين. ويشهد عرس الخيول العربية الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار» 8 أشواط مثيرة مختلفة التصنيف والفئات، وأبرزها الشوط الرئيس الثامن «كأس مزارع شادويل» لمسافة 1800 متر والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف ريال سعودي والمخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» بعمر 4 سنوات وما فوق.

ويتنافس على لقب الشوط، 8 خيول وأبرزها «مباشر الخالدية» بطل سباق كأس مجلس كأس التعاون الخليجي في الشارقة الموسم الماضي، و«صخر الخالدية» و«نادر الخالدية» بطلا سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي أقيمت مطلع الشهر الجاري على الميدان نفسه.

الشوط الأول

يدشن الحفل الشوط الأول «كأس الخيول العربية» الذي ينطلق في الساعة 3:30 عصراً بتوقيت السعودية «4:30 بتوقيت الإمارات»، لمسافة 1400 متر والمخصص للخيول بعمر 3 سنوات وبمشاركة 17 خيلاً، وأبرزها «جمانة الخالدية» و«واضحة الخالدية» لاسطبلات الخالدية إضافة إلى «مرادة الخالدية» لخلف بن رباح الشمري و«هنوف الزاملية» لمربط الهين.

ويشارك في الشوط الثاني «كأس ديرينزتاون» لمسافة 1400 متر والمخصص للأفراس بعمر 4 سنوات وما فوق، 7 خيول وأبرزها ثلاثي اسطبلات الخالدية وهي «وفية الخالدية» و«وجدارة الخالدية» و«شبلة الخالدية».

كأس شادويل

تتنافس في الشوط الثالث «كأس شادويل» لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول بعمر 4 سنوات وما فوق «مبتدئة»، 10 خيول وأبرزها «اخزم عذبة» للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز و«مزيد الخالدية» لاسطبلات الخالدية و«جزيل الخالدية» لاسطبل أبناء علي بدن السبيعي و«طالب الخالدية» لنايف عبدالله آل حيدر.

كأس السفارة

تتواصل الإثارة في الشوط الرابع برعاية سفارة الدولة لدى المملكة والبالغة مسافته 1600 متر للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، ويشهد هذا الشوط مشاركة 9 خيول وأبرزها «هدبان القصيعة» لسالم العيذي و«نوماس البيارق» لمربط البيارق، و«صائل الخالدية» لاسطبلات الخالدية و«بحر العذبة» للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

كأس التعاون الخليجي

وتقام «كأس التعاون الخليجي» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر والمخصصة للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق «تصنيف 1-70»، وبمشاركة 13 خيلاً وأبرزها «مبشر الخالدية» لاسطبلات الخالدية و«عاهد الخالدية الثاني» لمربط العلطاء للخيل العربية الأصيلة، و«عاصم الخالدية» لسليمان حجي الشمري و«جاسر الخالدية» لخلف بن رباح الشمري.

كأس الإمارات

ويشهد الشوط السادس «كأس الإمارات» لمسافة 1600 متر «مفتوح» والمخصص للخيول بعمر 4 سنوات وما فوق، بمشاركة 14 خيلاً، وفي مقدمتها «صريح الخالدية» لاسطبلات الخالدية و«لبيب الخالدية» لاسطبل ميدان و«منيع الخالدية» لأحمد بن عبيد الله الشمري و«مندوب جودة» لحسام بن عبدالله الدامر و«نافذ الخالدية» لبندر بن حزام آل حثلين و«عيال الخالدية» لسليمان حجي الشمري، و«تركي الخالدية» لسالم بن طويرش الطويرش و«غزوان الخالدية» لثواب عبدالله السبيعي.

كأس العزم

ويتنافس في الشوط السابع «كأس العزم» لمسافة 1800 متر والمخصص للخيول «سعودية الأصل والمنشأ» بعمر 4 سنوات فما فوق، 10 خيول، «وثابة الخالدية الثانية» لاسطبلات الخالدية ورفيقه في الاسطبل «نوفل الخالدية» إضافة إلى «جود الخالدية» لمربط براحة الخيل و«مرسال الخالدية» لخلف بن رباح الشمري.

1000

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان «شادويل العالمي» للخيول العربية الأصيلة، عن توزيع 1000 هدية للجمهور الذي سيحضر السباق، كما حرصت اللجنة المنظمة بالتعاون مع إدارة ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز، على تسهيل دخول الجمهور بما يضمن نجاح الحدث العالمي. كما سيتم تكريم شخصيات وجهات على هامش المهرجان، عملت على إنجاح مثل هذه المهرجانات العالمية.

ميرزا الصايغ:

الحدث يجسد الرؤية المشتركة

أكد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، أن النسخة الثانية من مهرجان «شادويل العالمي» ، تعكس اللحمة القوية بين البلدين وتجسد العلاقة المتميزة والرؤية المشتركة بين قيادة وشعب البلدين الشقيقين مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة على مستوى رياضة الفروسية وأصبحت أحد مراكز الثقل في عالم صناعة الخيل والسباقات العربية .

وأضاف الصايغ إن اللجنة المنظمة ، حرصت على تكريس جهودها في الفترة الماضية من أجل تحقيق كافة سبل النجاح للحدث الكبير ، معرباً عن سعادته بالتطور الذي يشهده المهرجان المتمثل في زيادة عدد الأشواط من 6 إلى 8. الرياض - البيان الرياضي

متعب الشمري:

جاهزون للحدث العالمي

أكد متعب بن زيد الشمري، المدير العام لميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية، جاهزية ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز لسباق اليوم، متوجهاً بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعم سموه المستمر لسباقات الخيول العربية.

وأضاف الشمري، إنه بناء على تعليمات الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود تم تجهيز الميدان على أعلى مستوى استعداداً لعرس الخيول العربية وتلبية كافة احتياجات اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، بما يكفل النجاح للحدث الذي شهد زيادة شوطين إضافيين.

وأشاد الشمري بالعلاقة المميزة بين «شادويل العالمية» والميدان بما يساهم في خدمة وتطوير سباقات الخيول العربية الأصيلة.الرياض - البيان الرياضي

400000

شهدت النسخة الحالية من مهرجان «شادويل العالمي»، زيادة في قيمة الجوائز الإجمالية لتصل إلى 400 ألف ريال سعودي، بواقع 120 ألف ريال للشوط الرئيسي الثامن «كأس مزارع شادويل»، فيما تبلغ الجوائز المالية لكل شوط من الأشواط السبعة الأخرى 40 ألف ريال لكل سباق.