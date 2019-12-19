70 خيلاً تتنافس في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق الخامس لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «شركة مبادلة للتنمية» بمشاركة 70 خيلاً موزعة على 6 أشواط، فيما تبلغ قيمة إجمالي جوائز الأمسية مليوناً و150 ألف درهم.

وستكون الأنظار موجهة نحو الشوط الخامس «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر برعاية «مبادلة» والبالغ قيمة جوائزه 265 ألف درهم، بمشاركة 7 خيول أبرزها «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، و«يولونج واريور» ليو لونج، و«روديني» لعبد الله سعيد النابودة، و«سيكريت امبشن» لناصر عسكر، و«مانجوزي» لخالد بن مشرف، و«ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف.

«مجاني ستيكس»

وستكون البداية مع الشوط الأول «بطولة مجاني ستيكس» المخصص للخيول العربية لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» برعاية «مصدر» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلا، أبرزها «نشمي» و«أمواج» و«مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، و«شداد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«سوتيرنز الموري» و«إيه إف محشوم» و«بون بيزيه دو فوست» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«شداد 2» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، و«زياد» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «كأس ياه سات» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 8 مهرات، أبرزها «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«راهية» و«رواني» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، و«ريشيما» لمحمد أحمد علي السبوسي، و«فريال» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «كأس ستراتا» لمسافة 1600 متر والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، 16 خيلا أبرزها، «وات إيه ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«دبي أفنيو» لأحمد عبد الله الشيخ، و«دارك أوف نايت» و«ماس ميديا» لناصر عسكر، و«العصوف ستار» و«المختار ستار» لإسطبل «العفو» للسباقات.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «كأس سند» لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مشاركة 9 خيلا أبرزها، «رفال» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، و«ليثام سينت آنيس» و«بورتامنتو» لمحمد خليفة البسطي، و«ذا سونج اوف جون» و«بوب ذا هود» لـ«تتش جولد» للسباقات.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «كأس كليفلاند كلينك» لمسافة 1600 متر والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، 14 خيلا أبرزها «مقرر» و«المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«فيث آند فورتشن» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، و«شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم، «جورج فيليرز» و«اود تو اوتمن» لمحمد خليفة البسطي، و«شواهد» لخالد خليفة النابودة.

جوائز

يبلغ مجموع الجوائز لترشيحات الجمهور 200 ألف و580 درهماً، تفاصيلها كالتالي:

قيمة جائزة ترشيحات 6 خيول فائزة مبلغ 52 ألفاً و580 درهماً.

قيمة جائزة 5 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 6 آلاف درهم.

قيمة جائزة ترشيحات 4 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 4 آلاف درهم.

وجوائز مسابقة الأشواط المزدوجة كالتالي:

الفئة المزدوجة المبكرة «الشوطان الثاني والثالث» الجائزة 5 آلاف درهم.

الفئة المزدوجة الوسطى «الشوطان الرابع والخامس» الجائزة 25 ألف درهم.

الفئة المزدوجة الأخيرة «الشوطان 5 و6» الجائزة 25 ألف درهم.

جوائز مسابقة الأشواط الثلاثية (4 و5 و6) الجائزة 40 ألف درهم.

ترشيحات «البيان»

ـــ الشوط الأول مواهب

ـــ الشوط الثاني رواني

ـــ الشوط الثالث دارك أوف نايت

ـــ الشوط الرابع ليثام سينت آنيس

ـــ الشوط الخامس هيفي ميتال

ـــ الشوط السادس شيفدوم