ثنائية لخيول اليازية بنت سلطان في مضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حفل السباق الخامس لنادي أبوظبي للفروسية، الذي أقيم يوم أول من أمس بالكثير من الإثارة والقوة، إذ حققت خيول الشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان ثنائية قوية، عبر المهرة «ظفرة» التي نالت لقب الشوط الثالث «سباق أبوظبي الكلاسيكي للمهرات» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، والمهر «مقام» على لقب الشوط الرابع «سباق أبوظبي الكلاسيكي للأمهار»، بقيادة فابريس فيرون وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

كما حققت خيول خالد خليفة النابودة ثنائية خلال السباق، إذ اقتنص «ايه اف طراحة» لقب الشوط الثاني «كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة» بقيادة الفارس المتألق تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل، كما نال «ايه اف ممتاز» لقب الشوط الخامس بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحقق «ريكوردمان» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الأول «جزيرة الفطيسي» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، بينما ذهب لقب الشوط السادس إلى سباق «جزيرة الجبيل» إلى المهرة «أوبتيميزم» لاسطبلات العجبان بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف المدرب عبدالله الحمادي.

وفي ختام كل شوط تم تكريم الفائزين بحضور كيم اليوت مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وتوجت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة الفائزين بلقب شوط كأس الوثبة ستاليونز.