ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي الـ16

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

اختتمت مساء أول من أمس فعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي بنسخته الـ16، والذي أقيم على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 278 جواداً من خيول الإنتاج المحلي تعود لمختلف مرابط وأندية واسطبلات الفروسية بالدولة.

وكان نادي الشارقة للفروسية والسباق قد نظم هذا المهرجان بالميدان الخارجي للنادي، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو» وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي ومربط دبي للخيول العربية، مربط البداير للخيول العربية، ومستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية.

وشهدت فعاليات الختام منافسات مثيرة على الألقاب الذهبية للبطولات التي ذهبت لكل من مربط عجمان «ثنائية» ومربط الهواجر للدكتور غانم الهاجري «ثنائية» أيضاً، ولقب ذهبي لكل من خيول الشيخ سلطان بن محمد بن عبدالله آل ثاني، ومربط رأس الخيمة.

حضور

حضر فعاليات الختام الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وسلطان خليفة اليحيائي المدير العم لنادي الشارقة للفروسية، ومحمد التوحيدي المشرف العام على مربط دبي، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط، وعدد كبير من الملاك والمدربين وجمهور غفير من عشاق الفروسية.