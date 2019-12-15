80 خيلاً تتنافس على 555 ألف درهم بمضمار العاصمة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يشهد نادي أبوظبي للفروسية اليوم خامس سباقات الموسم الحالي الذي يتكون من 6 أشواط ساخنة للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الأول للخيول المهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل 80 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 555 ألف درهم، ومن أبرز الأشواط، سباق أبوظبي الكلاسيكي للمهرات في الشوط الثالث لمسافة 1400م، بجوائز مالية 110 دراهم، ومن أبرز الخيول المشاركة، «اي اف نشره»، «مومياء الريف».

وفي الشوط الرابع يتواصل تحدي سباق أبوظبي الكلاسيكي المخصص للأمهار، للمسافة نفسها وجوائز 110 آلاف درهم، ومرشح للشوط «أصيل هيتشكوت»، «إيه إف مهيب»، وستكون ضربة بداية الحفل، سباق الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الأول على لقب جزيرة الفطيسي لمسافة 2400م، والذي تبلغ جائزته 100 ألف درهم.

ويشهد مشاركة نخبة من الخيول القوية، في مقدمتها، «مدرب»، «وزمام»، ويتواصل تحدي سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في جولته الرابعة تحت مظلة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2200م، وجوائز مالية 70 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة «أيه أف طراحة»، «أم أتش تواق»، وأما الشوط الخامس على لقب سباق ساس النخل لمسافة 1600م، تبلغ قيمة جائزته 85 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة، «أيه أف ممتاز»، «سليمة الريف"، ويختتم الحفل بالشوط السادس لسباق جزيرة الجبيل للمبتدئة لمسافة 1600م، وجوائزه 80 ألف درهم.