«بوذيب» تشهد ختام سباقات نادي تراث الإمارات للقدرة

المصدر: بوذيب - البيان الرياضي

اختتمت في قرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم، سباقات نادي تراث الإمارات التأهيلية لركوب القدرة والتحمل 2019 التي نظمها نادي تراث الإمارات يومي الخميس والجمعة بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبمشاركة نحو 520 فارساً وفارسة.

وتوج حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي بحضور محمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية وإسطبلات بوذيب للفروسية الفائزين، حيث أحرزت المركز الأول في سباق 121.27 كلم دولي مفتوح «نجمتان» وفقاً لبنود بروتوكول بوذيب للقدرة الفارسة فاطمة جاسم المري من إسطبلات دباوي ، فيما جاء في المركز الأول وفقاً لنظام النقاط المعتمد من الاتحاد الدولي للفروسية، الفارس الشيخ سعيد بن مكتوم بن خليفة آل مكتوم، على ظهر الحصان «زين» من إسطبلات القدرة 66.