دوري قفز الحواجز ينطلق في «العين للفروسية»

المصدر: العين - البيان الرياضي

تنطلق، صباح اليوم، منافسات الأسبوع العاشر لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، على الميدان الرملي بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، الشريك الحكومي الداعم لكل الأحداث الرياضية، وبرعاية شركة لونجين، راعي دوري القفز، وتتواصل منافسات برنامج القفز الموسمي على ميدان العين للفروسية، إلى حين موعد بطولة العين للدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم في الفترة (26 ـ 28) ديسمبر الحالي.

تتضمن منافسات الأسبوع العاشر ثمانية أشواط تجري خلال يومين وفي فترتين صباحية ومسائية، وأول الأشواط بمواصفات الجولة الواحدة لمشاركة الفرسان والفارسات من فئة المستوى الثاني على حواجز ارتفاعها (115 ـ 120) سم، والثاني لفئة (الجونيورز) وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات على حواجز (120) سم، والفترة المسائية تبدأ بشوط من مرحلتين على حواجز (130) سم، لفئة الفرسان من فئة الشباب وفرسان المستوى الأول، ويليه شوط من جولة واحدة على حواجز (140) سم، وفيه يتنافس فرسان المستوى الأول.

أشواط منافسات اليوم الثاني تشارك فيها الفئات ذاتها مع تغيير المواصفات الفنية وزيادة ارتفاعات الحواجز لكل فئة، لتصبح من مرحلتين خاصة على حواجز (125) سم لفئة (الجونيورز) والخيول الصغيرة، ومن جولة واحدة مع جولة تمايز على حواجز (135) سم لفئة الشباب والمستوى الأول، وتختتم منافسات الأسبوع بشوط للتمايز صمم مساره بحواجز ارتفاعها (145) سم.