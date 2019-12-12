278 جواداً تشارك في مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق «مهرجان الشارقة للجواد العربي» الإنتاج المحلي بنسخته السادسة عشرة بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية ( ECAHO ) وجمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي - مربط دبي للخيول العربية - مربط البداير للخيول العربية - مستشفى الشارقة للخيول – قناة الشارقة الرياضية وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، وبمشاركة 278 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات تمثل أكثر من 20 نادياً ومربطاً وإسطبلاً للخيول في الدولة، تتنافس على مدار 3 أيام وخلال 12 شوطاً، إضافة إلى 6 أشواط رئيسية للفوز بكؤوس المهرجان الذهبية والفضية والبرونزية.

يرأس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، والشيخ محمد بن عبدالله محمد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، والأعضاء كل من: الشيخ ماجد بن عبد الله بن ماجد القاسمي والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري ومحمد عبدالله وعبدالعزيز حمد عمران تريم، وعبد الله حميد المهيري ومحمد الحربي وسلطان محمد خليفة اليحيائي مديراً للمهرجان، إلى جانب العديد من اللجان ومنها الفنية والطبية والتحكيمية والإعلامية.

أشواط المهرات

تنطلق منافسات المهرجان في الثالثة عصر اليوم على أرض الميدان الخارجي بالنادي بالشوط الأول شوط المهرات بعمر سنة واحدة المكون من ثلاث فئات، يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين المكون من ثلاث فئات، يليه الشوط الثالث هو شوط مخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين.

يبدأ اليوم الثاني غداً بالشوط الرابع للمهور بعمر سنة واحدة مقسم لفئتين، يليه الشوط الخامس المخصص للمهور بعمر سنتين مقسم لفئتين، يليه الشوط السادس للمهور بعمر ثلاث سنوات يليه الشوط السابع والمخصص للأفراس بعمر 4 و5 سنوات، ثم الشوط الثامن للأفراس بعمر 6 و7 سنوات ويليه الشوط التاسع للأفراس بعمر 7 سنوات فأكبر.

اليوم الثالث

ويشهد بعد غد منافسات اليوم الثالث والختامي ويبدأ بالشوط العاشر للفحول من 4 و5 سنوات، يليه الشوط الحادي عشر للفحول بعمر6 و7 سنوات، يليه الشوط الثاني عشر للفحول بعمر 7 سنوات فأكبر.

وتتأهل الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني والثالث في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة في بطولات كل بطولة المهرات بعمر سنة، ثم بطولة المهرات، ثم بطولة المهور بعمر سنة واحدة، ثم بطولة المهور ثم بطولة الأفراس ثم بطولة الفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والفضي والبرونزي.

‫ووجهت اللجنة المنظمة الشكر لرعاة المهرجان على رعايتهم هذا الحدث المهم ودورهم الكبير في دعم هذا المهرجان عبر نسخه السابقة، كما وجهت الدعوة لجمهور الفروسية ومحبي عروض جمال الخيل لحضور فعاليات المهرجان والاستمتاع بمشاهدة أنقى السلالات العربية الأصيلة بالدولة. ‬ويقام على هامش المهرجان معرض لمستلزمات الفروسية وسحب لجوائز نقدية للجمهور.‬‬‬‬