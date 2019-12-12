مهرجان «شادويل العالمي» في الرياض 19 الجاري

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية عن اكتمال كافة الاستعدادات لمهرجان «شادويل العالمي» والذي يقام للعام الثاني على التوالي يوم 19 من الشهر الجاري على ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض ويتضمن إقامة 8 أشواط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بقلعة الرمال في دبي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي الأصيلة «افهار»، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام على سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومتعب بن زيد الشمري، المدير العام لميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية وهم عبدالله الأنصاري ومسعود صالح وتوفيق الداعوق.

تكامل

وأشاد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالعلاقات المميزة والتكامل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مضيفاً بأن الهدف الحقيقي من السباق هو تأكيد لحمة وقوة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وكشف ميرزا الصايغ عن جدول سباقات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، أبرزها روما، ومضمار «آسكوت» العريق الذي يدخل في جدول السباقات للمرة الأولى، واسكتلندا، و«نيوبري»، كما تم إضافة السباقات الخليجية وهي الرياض والكويت، مع إمكانية ضم مملكة البحرين في القائمة.

إنجاز جديد

وعبر ميرزا الصايغ، عن فخره واعتزازه بإعلان هيئة السباقات البريطانية عن دمج السباقات العربية في أنظمتها الرسمية، ما يجعل السباقات العربية تقام على قدم المساواة مع سباقات الخيول المهجنة الأصيلة، مضيفاً بأن هذا الإعلان يعد تتويجاً لجهود سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الطويلة في ترسيخ سباقات الخيول العربية في بريطانيا، وتحويلها من نشاط للهواة إلى نشاط احترافي.

وأشاد ميرزا الصايغ، بالدور الكبير التي تقوم به سفارة الإمارات في السعودية ممثلة بالشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة في المملكة، وتواجدهم في ختام سباقات كأس رئيس الدولة، مضيفاً بأن سفارات الدولة في العالم تلعب دوراً محورياً مع اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، وتساهم بشكل كبير في إنجاح كافة السباقات التي تنظمها اللجنة.

وأكد ميرزا الصايغ، أن اللجنة المنظمة أعدت العدة لإنجاح السباق، إذ سوف يتم توزيع هدايا تذكارية لكافة جماهير السباق.

إنجاز كبير

ومن جانبه، أكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي الأصيلة «افهار»، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام على سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن قرار هيئة السباقات البريطانية بدمج السباقات العربية في أنظمتها الرسمية، يعد إنجازاً كبيراً، بفضل الجهود الكبيرة التي قادها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في هذا المجال، وهو انتصار لسباقات الخيول العربية.

وأضاف فيصل الرحماني، أن دعم قيادتنا الرشيدة، ساهم في إعلاء شأن الخيول العربية، والدليل على ذلك سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة، وسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، وكذلك مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، مشيراً بأن كل هذه السباقات والمهرجانات جذبت العالم نحو الخيول العربية الأصيلة.

علاقات متينة

وبدوره، تقدم متعب بن زيد الشمري، المدير العام لميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعم سموه المستمر لسباقات الخيول العربية.

وأضاف متعب الشمري، إن إقامة السباق للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، ما هو إلا دليل على متانة العلاقات التي تربط البلدين على كافة المستويات، ومنها سباقات الخيول العربية، إذ استضاف ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأسبوع الماضي ختام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها السادسة والعشرين، والتي جسدت أبهى صور الترابط الأخوي والتلاحم الوطني بين الإمارات والسعودية.

وأكد متعب الشمري، بأن الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وجه بتلبية كافة طلبات اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، وتوفير كافة مقومات النجاح للسباق، وبناء على ذلك فإنه تم زيادة أشواط السباق لتصبح ثمانية.