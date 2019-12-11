عبد الله الأنصاري: ندرس عدداً من الأفكار الجديدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن عبد الله الأنصاري عضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، عن اكتمال كل الاستعدادات للإعلان عن المدارس الفائزة في مسابقة التلوين لطلاب المدارس في الدولة، التي تحظى بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أسوة بمسابقة سموه التي تقام سنوياً في سباق «دبي الدولي للخيول العربية» في مضمار «نيوبري» بإنجلترا، إذ سوف يتم الإعلان عن الفائزين في سباق الجمعة.

وأضاف عبد الله الأنصاري أن المبادرة تقام للمرة الأولى على المستوى المحلي، مقدماً الشكر الجزيل للجنة المنظمة لسباقات جبل علي لمشاركتهم في هذه المبادرة.

وأكد عبد الله الأنصاري أن الفكرة لاقت ترحيباً كبيراً من مدارس دبي، مضيفاً أن هناك أفكاراً جديدة سوف تكون قيد البحث لتنظيم مثل هذه المبادرات، والتي قد يتم الإعلان عن بعضها خلال السباق.

وأضاف عبد الله الأنصاري أن الهدف من مبادرة تلوين الخيول هو ترسيخ حب الفروسية في نفوس الطلاب، خاصة أنها تعد جزءاً من عاداتنا وتقاليدنا، وهي رياضة الآباء والأجداد، مشيراً إلى أن المدرسة الفائزة سوف تحصل على 15 ألف درهم، والمركز الثاني 12 ألف درهم، والمركز الثالث 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى تكريم كل المشاركين عبر تخصيص 5 آلاف درهم لكل منهم.