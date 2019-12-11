ياسر مبروك: 75 خيلاً تشارك في الأشواط الستة للسباق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، أنه تم تسجيل 102 خيل في المرحلة الأولى، وتم تأكيد مشاركة 75 خيلاً في الأشواط الستة لسباق الجمعة برعاية «شادويل» وأذرعها، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز السباق 565 ألف درهم. وأضاف ياسر مبروك أن الشوط الثالث سوف يكون هو الرئيسي والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف درهم برعاية «ديرنزتاون استد» والذي سوف يشهد مشاركة 14 خيلاً.

وأعلن ياسر مبروك، أنه سوف يتم خلال السباق تكريم المدرب ساتيش سيمار والفارس رويستون فرنش بجائزة أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي.

وتمنى ياسر مبروك التوفيق والنجاح لكافة الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في سباق الجمعة، والذي سوف يكون مليئاً بالقوة والإثارة بمشاركة أقوى الخيول.