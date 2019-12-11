الحبتور يسجل فوزه الأول في «دولية الإمارات للبولو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق فريق إي أم الحبتور فوزه الأول في أول ظهور له في بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، والتي تتواصل مبارياتها بملاعب نادي غنتوت، وجاء فوز الحبتور على حساب فريق مهرة بنجاش بولو بنتيجة 10-9، وشهدت الجولة الثانية من البطولة فوز فريق أبوظبي بولو على فريق ديزرت بالم بنتيجة 11-7، كأول فوز له بعد خسارته في الجولة الماضية، وتستأنف مباريات البطولة يوم غدٍ، بإقامة مباراتين مهمتين، الأولى تجمع بين فريقي غنتوت الذي حقق الفوز في الافتتاح على ديزرت بالم، ويتصدر قائمة الترتيب العام بفارق الأهداف، مع فريق أبوظبي في مواجهة ساخنة ستحدد المتأهل للدور الثاني، وفي المباراة الثانية يتقابل فريق ديزرت بالم مع فريق إي أم الحبتور الثالث في الترتيب.