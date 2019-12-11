مضمار جبل علي يحتضن «سباق بر دبي» الجمعة

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات «جبل علي» عن اكتمال كافة الاستعدادات للسباق الرابع للمضمار الأصفر والذي سيحمل اسم «يوم شادويل - سباق بر دبي» وسيقام يوم الجمعة برعاية «شادويل» وأذرعها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني عضو مجلس إدارة «مركز دبي العقاري» ومستشار الرئيس التنفيذي ومدير مضمار جبل علي، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية وهم عبدالله الأنصاري ومسعود صالح وتوفيق الداعوق، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل.

فخر كبير

وتقدم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي، واللجنة المنظمة لسباقات المضمار الأصفر، ومعبراً في الوقت ذاته عن فخره واعتزازه برعاية «شادويل» لسباقات المضمار.

وأضاف ميرزا الصايغ، أن المضمار الأصفر يحظى بمكانة خاصة لدى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وهذا يدل على أهمية مضمار جبل علي في مجال الفروسية، وحرصنا الدائم على التواجد سنوياً في المضمار.

وأكد ميرزا الصايغ، أن العلاقة التي تجمع إسطبلات ومزارع «شادويل» بكافة أذرعها، ومضمار جبل علي هي ثمرة تعاون ممتد لأكثر من 20 عاماً، وهو مثال على التعاضد بين الإسطبلات مع المضامير.

وقال ميرزا الصايغ، إن الفعالية الرئيسية التي نطمح لها ويترقبها الجميع هي مبادرة مسابقة التلوين لطلاب المدارس في الدولة، التي تحظى بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أسوة بمسابقة سموه التي تقام سنوياً في سباق «دبي الدولي للخيول العربية» في مضمار «نيوبري» بإنجلترا، إذ سوف يشهد سباق يوم الجمعة الإعلان عن المدارس الفائزة بالمسابقة.

مبادرات متميزة

وأعلن ميرزا الصايغ، أن «شادويل» سوف ترعى سباق للخيول يوم 19 من الشهر الحالي في ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وكشف ميرزا الصايغ، أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أصدر توجيهات بفتح إسطبلات سموه للقدرة لكافة الفرسان المواطنين الشباب الراغبين بالمشاركة في السباقات، إيماناً من سموه بأهمية استقطاب المواطنين الشباب الراغبين في المشاركة في سباقات القدرة، وتكريس حب الخيول والفروسية في نفوس كافة أفراد المجتمع.

وتمنى ميرزا الصايغ، أن تعدل القوانين التي تسمح للملاك بدخول معترك سباقات الخيل، وتملك الخيول في دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث الحوافز وتخفيضات الرسوم والسماح للخيول فئة السنتين بالتسابق وإظهار قدراتهم في مضامير الدولة، قبل مشاركاتهم العالمية عقب نهاية الموسم الإماراتي.

الموسم الأوروبي

وأكد ميرزا الصايغ، أن إسطبلات «شادويل» هي من تصدرت قائمة الملاك الفائزين في المملكة المتحدة الموسم الماضي، إلا أن مجلس سباقات الخيل في بريطانيا أهدت الصدارة إلى «كولمور» بسبب خطأ، مضيفاً أنه تم الاعتراض على هذا الأمر، بسبب أن «كولمور» يمثلها 3 أشخاص وليست شراكة، مشيراً بأن مجلس سباقات الخيل في بريطانيا اعترفوا بالخطأ، وسوف يعملون على عدم تكرار الخطأ مرة أخرى.

وتمنى ميرزا الصايغ، أن تشهد المضامير البريطانية والإيرلندية والأمريكية الموسم المقبل، ظهور إنتاج جديد لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بسلالاتها الجيدة وقدراتها الهائلة.

رعاية متواصلة

ومن جانبه، تقدم المهندس شريف الحلواني عضو مجلس إدارة «مركز دبي العقاري» ومستشار الرئيس التنفيذي ومدير مضمار جبل علي، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على رعاية سموه الكريمة والمتواصلة للمضمار الأصفر، إذ ترعى إسطبلات سموه سباق يوم الجمعة كاملاً.

كما تقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر والتقدير لميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على جهوده المقدرة مما أثمر عن العديد من الفوائد وزادت من ثقل المضمار العائلي بين المضامير المحلية والعالمية.

وأضاف المهندس شريف الحلواني قائلاً: «يسعد مضمار جبل علي باستضافة المسابقة الخاصة بطلاب المدارس بالدولة والتي تقام منذ مدة طويلة بمضمار نيوبري بالمملكة المتحدة تحت رعاية إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم».

إثراء السباقات

وتقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وكذلك كافة سائل الإعلام على المجهود الكبير في نقل سباقات الخيول، والتي تسهم بفعالية بنشر فنيات هذه الرياضة العريقة.

وأكد المهندس شريف الحلواني، أن مضمار جبل علي سيظل محتضناً لمشروع الأسر المنتجة، وكذلك منتجات أصحاب الهمم بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تجاه هذا النشاط الخيري.

صدارة

واصلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم صدارتها لقائمة ترتيب المُلاك في المضمار الأصفر، إذ حلت خيول سموه 5 مرات في المركز الأول، فيما جاءت خيول الشيخ حشر محمد آل مكتوم في المركز الثاني بانتصارين. وتصدر المدرب ساتيش سيمار قائمة المدربين بأربعة انتصارات، فيما حافظ الفارس كونور بيسلي على صدارة قائمة الفرسان بثلاثة انتصارات.