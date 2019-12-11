سباقات «تراث الإمارات» التأهيلية للقدرة تنطلق غداً

المصدر: بوذيب - البيان الرياضي

تنطلق غداً في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباقات نادي تراث الإمارات التأهيلية لركوب القدرة والتحمل 2019، التي ينظمها نادي تراث الإمارات بالتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، وتستمر لليوم التالي، وتقام وفق نظام بروتوكول بوذيب لسباقات ركوب القدرة والتحمل، وتجرى صباح غد إجراءات الفحص البيطري لسباق 40.28 كلم تأهيلي محلي الذي ينطلق في الواحدة ظهراً، بعده يتم الفحص البيطري لسباق 80.47 كلم تأهيلي محلي، وفي الثانية ظهراً سيتم الفحص البيطري لسباق 121.27 كلم دولي مفتوح «نجمتان»، ولسباق 80.87 كلم مفتوح «نجمة واحدة»، وينطلق في ٥٫٤٥ من صباح بعد غد سباق 121.27 كلم دولي مفتوح «نجمتان»، ويعقبه انطلاق سباق 80.87 كلم دولي مفتوح «نجمة واحدة»، ثم ينطلق سباق 80.47 كلم تأهيلي محلي، وتنطلق الجولة التعليمية 10 كلم لطلبة أكاديمية بوذيب الجولة في الساعة ٩ صباحاً.