«تأمُل» لحمدان بن راشد ينتزع شوط اليوم الوطني للخيول «المهجنة»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

انتزع الجواد «تأمُل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب شوط «اليوم الوطني» الخامس المخصص لبطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1600م، وذلك في الحفل الرابع لنادي أبوظبي للفروسية، الذي أقيم أمس الأول، وتميز بالإثارة والقوة، وجاء فوز «تأمُل» عن جدارة، وسط مشاركة 16 خيلاً وبلغت قيمة جوائز الشوط المالية، 380 ألف درهم، بعد أن قطع المسافة في 1:35:38 دقيقة، بقيادة الفارس ساندرو بايفا، وجاء ثانياً «جولدن جاكوار» لنقابة فينكس للسيدات بفارق طول وربع بقيادة كونور بيسلي.

وحصلت المهرة «آر بي لم ترى» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، على لقب سباق بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (اليوم الوطني)، للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600م، بعد منافسة قوية في الشوط الرابع الأغلى والأبرز في الحفل، والذي شهد مشاركة حصة كاملة من الخيول تنافست على جوائز مالية بقيمة 500 ألف درهم.

وتمكنت بطلة السباق من قطع المسافة في زمن قدره 1:45:15 دقيقة، بقيادة الفارس فابريس فيرون، وحل ثانياً بفارق كتف «حراب» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بقيادة ريتشارد مولن.

شوطا الراحة والعجبان

وتوج المهر «انوارد» لإسطبلات العجبان بلقب الشوط الأول من سباق شاطئ الراحة، لمسافة 2200 م تكافؤ، بقيادة الفارس بريت دويل، وجاء ثانياً بفارق طولين إلا ربع «إي ال فاوست» للخيالة السلطانية العمانية بقيادة اشتيبان مازور، وانتزع المهر «جاب عنيد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم لقب سباق العجبان في الشوط الثاني من الحفل لمسافة 1200م، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وبفارق 3 أطوال إلا ربع، حلت ثانياً «داريا» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بقيادة الفارس فابريس فيرون.

كأس الوثبة

وحققت خيول خالد خليفة النابودة، ثنائية في الحفل، كانت البداية في الشوط الثالث الذي شهد تحدي سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400م، عن طريق «إيه إف أشرس» بقيادة الفارس المتألق تاج أوشي، وحل ثانياً بفارق طول إلا ربع «إس إس جلمود» لناصر عسكر بقيادة ريتشارد مولن، واختتمت خيول النابودة الحفل في الشوط السادس بنيل لقب سباق الشامخة لمسافة 1600م، عن طريق «نوف كي بي» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وحلت ثانياً بفارق طول إلا ربع «بشرة الريف» لإسطبلات العجبان.

ذكرى جميلة

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، إن المشاركة كانت جيدة في سباقي اليوم الوطني للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، لأن السباقين يعبران عن الاحتفال بذكرى جميلة تتمثل في تأسيس دولة الإمارات، وقال: السباقان شهدا مشاركة مجموعة قوية من الخيول التي دفع بها أصحابها للفوز بلقبين محببين إلى النفس، لذلك نرى أن السباقين حققا نجاحاً كبيراً، بعد أن شهدا أداء جيداً وتفاعلاً كبيراً من قبل الملاك والفرسان وأيضاً الجمهور، وأمن الريسي على أهمية حضور الجماهير للسباقات، مؤكداً أن الجمهور يصنع نجاح السباقات في مختلف المضامير بتشجيعه ودعمه لكل المشاركين.

تكريم

عقب نهاية كل شوط من السباقات الستة تم تكريم الفائزين بواسطة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، التي كرمت الفائزين في شوط كأس الوثبة ستاليونز، إضافة إلى الأسترالي كيم اليوت مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.