نخبة الخيول تتنافس على كأس زايد لليوم الوطني في «أبوظبي للفروسية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية عند الخامسة من مساء اليوم، حفل سباقاته الرابع في الموسم الحالي والذي يتكون من 6 أشواط قوية أبرزها سباق كأس زايد بن سلطان آل نهيان لليوم الوطني للخيول العربية الأصيلة في الشوط الرابع وسباق كأس زايد بن سلطان آل نهيان لليوم الوطني للمهجنة الأصيلة في الخامس، واللذين يجذبان نخبة الخيول للفوز باللقبين ويشارك في الحفل 92 خيلاً وتبلغ قيمة الجوائز المالية مليوناً و 205 آلاف درهم.

وستكون بداية الحفل في الشوط الأول على لقب شاطئ الراحة الذي يشارك فيه 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية قيمتها 90 ألف درهم، وفي الثاني يقام سباق العجبان الذي تبلغ جوائزه المالية 80 ألف درهم يتنافس عليها 14 خيلاً، وأما كأس الوثبة ستاليونز سيكون في الشوط الرابع بجوائزه المالية المعتادة 70 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، وسيكون التحدي في قمته على لقب كأس زايد اليوم الوطني في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر بجوائز مالية 500 ألف درهم يتنافس عليها حصة كاملة من الخيول العربية الأصيلة أبرزها «آر بي تروش» حامل اللقب و «بي اف مغادر»، ويتواصل التحدي القوي في الشوط الخامس على لقب كأس زايد اليوم الوطني لمسافة 1600 متر الذي تبلغ جوائزه 380 ألف درهم للخيول المهجنة يبرز منها «مكلل» و إزمام)، ويختتم الحفل بسباق الشامخة الذي تشارك فيه حصة كاملة من الخيول وتبلغ جوائزه المالية 85 ألف درهم.