ثنائية لخيول منصور بن زايد بمضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

حققت خيول ياس لإدارة سباقات الخيول، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية قوية في الأمسية الثالثة لمضمار العين، والذي أقيم أول من أمس، وتألف من 7 أشواط، 6 منها للخيول العربية الأصيلة وشوط للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة نحو 100 خيل، تنافست على جوائز مالية، بلغت قيمتها الإجمالية 490 ألف درهم.

وكانت بداية انتصارات الإسطبل عبر المهر «تراس» بقيادة الفارس ريتشارد مولن، الذي خطف المركز الأول في سباق عود التوبة، وأكمل «هرول» بقيادة أنطونيو فريزو، الثنائية بعد فوزه بالمركز الأول في سباق فلج هزاع.

كما توج المهر «جاب الكهف» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة الفارس فرناندو جارا، بكأس شعبية الروضة في الشوط الخامس ،بعد تنافس محموم وقوي نجح المهر الفائز في السيطرة على الصدارة ووصل أولاً إلى خط النهاية قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:52.68 دقيقة .

وحظي حفل السباق بحضور لافت، تقدمه مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة المنظمة لمضمار العين، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، الذين قاموا بتتويج الفائزين، كما شهده نحو 9 آلاف متفرج من عشاق سباقات الخيول.

بداية الحفل

وبدأ حفل الأمسية بفوز مستحق للفرس «اليمامة مليح» لبطي غمران القبيسي، وإشراف على راشد الرايحي، وقيادة فرنادو هارا، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 2000 م، وحفل هذا الشوط بإثارة بالغة حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن تتصدر الفرس الفائزة المنافسين، وفي الشوط الثاني، تألق الجواد «انتيمو» لماجد بن مصبح المهيري، وإشراف أحمد الشمبلي، وقيادة أنطونيو فريزو، وحصل على المركز الأول على لقب جبل حفيت.

وفاز الجواد « جايدي البراق» للرحماني للسباقات، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة برناردو بينيرو، بلقب سباق سيح بن عمار، وفي الشوط السابع والأخير لحفل الأمسية، فازت المهرة «ايه اف تغزل» لخالد خليفة النابودة، وإشراف ارنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، لقب البصرة لمسافة 1000م.