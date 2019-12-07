سالم السبوسي: نجهز خيولنا للمشاركة في الكرنفال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالأداء الذي قدمه «ابن مالك» الذي اقتنص لقب بطولة «القرهود للسرعة».

وقال سالم السبوسي إن البطل فاز بأريحية كبيرة على أبرز المنافسين في الشوط، متمنياً أن يتطور مستوى البطل في السباقات القادمة.

وعن الاستعدادات لكرنفال كأس دبي العالمي الذي سينطلق الشهر المقبل، أكد سالم السبوسي، بأن خيول الإسطبل وصلت إلى دبي وسوف يتم تجهيزها على أكمل وجه للمشاركة في الكرنفال، متمنياً أن تحقق النتائج الإيجابية في السباقات.

صفة إيجابية

ومن جانبه، عبر المدرب مصبح المهيري عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال الأمسية الرابعة لـ«ميدان» عبر «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بطل «القرهود للسرعة» و«ميليتاري لو» لناصر عسكر بطل «بطولة الانتصار».

وعن «ابن مالك» قال مصبح المهيري، إن مسافة 1200 تناسب البطل، مضيفاً بأن «ابن مالك» لم تناسبه مسافة 1600 متر والتي شارك من خلالها في شوط «جودلفين للميل» خلال أمسية كأس دبي العالمي.

وأكد مصبح المهيري أن البطل يتميز بالمزاجية ونحن نعتبرها صفة إيجابية وهو قادر على تحقيق الإنجازات في السباقات القادمة، وهذا ما أظهرته تدريباته في الإسطبل، مضيفاً بأن وجهة «ابن مالك» هي سباقات كرنفال كأس دبي العالمي على ذات المسافة ( 1200 متر ).

توقعات صحيحة

وعن «ميليتاري لو» قال مصبح المهيري إنه توقع فوز البطل بلقب السباق، على الرغم من مشاركة أقوى الخيول في الشوط.

وأضاف مصبح المهيري، إن البطل سوف يشارك في كرنفال كأس دبي العالمي، وسوف يظل على مسافة الـ2000 متر.