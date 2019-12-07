«ابن مالك» لحمدان بن راشد بطل «القرهود للسرعة»

المصدر: دبي - خالد المهيري

حفلت الأمسية الرابعة لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «موانئ دبي العالمية» بعدد كبير من المفاجآت، إذ ظفر «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «بطولة القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر، بينما نال «ميليتاري لو» لناصر عسكر لقب الشوط الخامس «بطولة الانتصار» لمسافة 2000 متر.

وحقق المدرب دوج واتسون ثلاثية خلال الأمسية عبر «جراند أرجنتاير» بطل الشوط الثالث، و«آرتش جولد» بطل الشوط الرابع، و«ميدنايت ساندز» بطل الشوط السابع.

«سلتيك برينس» نجم الأول

اقتنص «سلتيك برينس» لنقابة «بورسلي» للسباقات لقب الشوط الأول «مراسي بي آند أو» لمسافة 1600 متر والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس ديفيد ليزكا، وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.39.12 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «ماجستيك ثندر» لـ«تتش جولد» للسباقات بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل في المركز الثالث «كاليفورنيا جمبو» لـ«الاتحاد» للسباقات بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام قامت ابتسام أحمد الكعبي مدير المبيعات في «جافزا» بتتويج الأبطال.

«كوماندينج» يخطف الثاني

حقق «كوماندينج» لناصر عسكر لقب الشوط الثاني «ميناء جبل علي» لمسافة 1600 متر والبالغ قيمة جوائزه 240 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.41.26 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «دارك اوف نايت» لذات المالك الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «سند ليبيا» لـ «إتش وبي» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

وفي الختام قام عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية بموانئ دبي العالمية بتتويج الأبطال.

«جراند أرجنتاير» يظفر الثالث

ظفر «جراند أرجنتاير» للإمارات للسباقات الترفيهية بلقب الشوط الثالث «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» لمسافة 2000 متر والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.07.15 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن الوصيف «فيرناس» لأحمد غليطة المهيري بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «مارك أوف أبروفال» لسيد حشيش بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب محمود حسين.

وفي الختام قام شهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات بتتويج الأبطال.

«آرتش جولد» مفاجأة الرابع

اقتنص «آرتش جولد» لحسين العباس لوتاه لقب الشوط الرابع «ميناء الحمرية» لمسافة 2200 متر والبالغ قيمة جوائزه 170 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوج واتسون مسجلاً زمناً قدره 2.20.77 دقيقة وبفارق رقبة عن «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وجاءت في المركز الثالث «سعادة» لفريق «البيت متوحد» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وفي الختام قام نبيل قائد مدير إدارة الثروة البشرية والشؤون الإدارية بتتويج الأبطال.

«ميليتاري لو» بطل «الانتصار»

ظفر «ميليتاري لو» لناصر عسكر بلقب الشوط الخامس «بطولة الانتصار» لمسافة 2000 متر برعاية «موانئ دبي العالمية ـ إقليم الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 265 ألف درهم، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 2.07.14 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن الوصيف «سالتراين دبي» لعلي حداد بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل في المركز الثالث «جرونكووسكي» لـ«فينكس للتهجين 111»، وخالد بن مشرف بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وفي الختام، قام أحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات بتتويج الأبطال، إذ تسلم المالك ناصر عسكر الجائزة، فيما تسلم كل من المدرب مصبح المهيري والفارس انطونيو فريزو جائزتهما.

«ابن مالك» نجم «القرهود للسرعة»

اقتنص «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «بطولة القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 265 ألف درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.11.28 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «وادي» المملوك أيضاً لسموه الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوج واتسون.

وحل ثالثاً «بوشارت» لفريق «البيت متوحد» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام، تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الشوط من أحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات، فيما تسلم المدرب مصبح المهيري والفارس دين أونيل جائزتهما.

«ميدنايت ساندز» مسك الختام

حقق «ميدنايت ساندز»لـشراكة «ذا كول سيلك» لقب الشوط السابع والختامي «ميناء راشد» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.25.13 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «جودي» لإسطبلات «الرشيد» بقيادة الفارس خوسيه سانتياجو وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثا «جيرفيز» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام، قام محمد المناعي الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو» والمدير التنفيذي لميناء راشد بتتويج الأبطال.

واتسون : «جراند أرجنتاير» قوي

عبّر المدرب دوج واتسون عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية خلال الأمسية الرابعة لمضمار «ميدان». وعن «آرتش جولد» أكد واتسون أن البطل سيشارك في سباقات الـ 2000 متر إلى 2200 متر، وسوف نرى الخيارات المطروحة. كما تحدث واتسون عن «جراند أرجنتاير» قائلاً «البطل حصان قوي ونافس بقوة خلال الشوط، ونبحث إشراكه في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي الشهر المقبل».

سيمار: «كوماندينج» في تطور مستمر

أشاد المدرب ساتيش سيمار بالأداء الذي قدمه «كوماندينج» بطل الشوط الثاني خلال السباق. وأضاف قائلاً: البطل قدم نتائج مميزة حتى الآن، في السباق الماضي أحرز المركز الثاني، وهو في تطور مستمر.

وقال سيمار سوف نحاول أن نجد له سباقات أخرى قبل نهاية السنة، وإذا لم نجد له السباق المناسب، فإننا سوف نشركه في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي الشهر المقبل. دبي - البيان الرياضي

النتائج تطيح بالترشيحات

لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة أو 5 خيول فائزة، فيما تمكن 33 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة وتم اختيار 24 شخصاً منهم، ونال كل واحد مبلغ 500 درهم. وفاز الباكستاني شاكر الرحمن بجائزة الفئة المزدوجة المبكرة، ونال مبلغ 20 ألف درهم ، وتمكن السوداني عبد الرحمن أسامة عبد الرحمن من الفوز بجائزة الترضية للأشواط الثلاثية وقدرها 40 نقطة لينال مبلغ 8 آلاف درهم.