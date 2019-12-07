«صخر الخالدية» بطل ختام كأس رئيس الدولة

المصدر: الرياض – البيان الرياضي

في ختام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها السادسة والعشرين والتي أقيمت مساء أول من أمس، في ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في العاصمة الرياض، تُوج الجواد «صخر الخالدية» لإسطبلات الخالدية ومالكها الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بطلاً للسباق الختامي، حيث نجح في اقتحام مقدمة المجموعة من المسار الخارجي في آخر 800م، ليحصد لقب السباق الذي أقيم لمسافة 1800م، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، وذلك بإشراف سعد بن مطلق وقيادة الفارس ايدي كاسترو.

وبلغ مجموع جوائز هذا الشوط 300 ألف ريال سعودي، وشهد مشاركة 16 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة، وحل بالمركز الثاني «أسد الخالدية»، وجاء بالمرتبة الثالثة «منيع الخالدية».

وفي ختام السباق الرئيسي، قدم فيصل الرحماني كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود ممثل مالك إسطبلات الخالدية، بمناسبة تتويج «صخر الخالدية» بلقب المحطة السعودية وللمدرب سعد بن مطلق والفارس ايدي كاسترو، وذلك بحضور متعب بن زيد الشمري متعب بن زيد المدير العام لميدان سلطان بن عبد العزيز وأسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

كرنفال سعودي

وتقام سلسلة السباقات تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كل المضامير العربية والعالمية، وشهد برنامج الحفل كرنفالاً سعودياً ابتهاجاً باستضافة الكأس الغالية للعام الثاني على التوالي، وتقديراً لمكانتها وأهميتها بين السباقات العالمية، وتضمن برنامج الأشواط، فقرات تراثية عدة بشعار «معاً أبداً وعزكم عزنا»، امتداداً للاحتفالات المشتركة بين الإمارات والمملكة باليوم الوطني الثامن والأربعين وبعام التسامح، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين، وسط حضور رفيع المستوى وجماهيري كبير.

مشاعر المحبة والاعتزاز

وتوجه الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات في المملكة العربية السعودية بالتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة النجاحات المبهرة التي حققتها المحطة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في السعودية، وأكد أن تنظيم سباق الكأس الغالية في المملكة الشقيقة للعام الثاني على التوالي يدل على مكانة العلاقات التاريخية بين الإمارات والسعودية في ظل تزامنها مع الاحتفالات الوطنية المشتركة باليوم الوطني الثامن والأربعين لتأسيس الدولة، وتدل الاحتفالات السعودية على التعبير الصادق لعمق مشاعر المحبة والاعتزاز، وتعد تجسيداً حقيقياً للرؤى المشتركة والمصير الواحد، مبيناً أن نجاحات الحدث من النواحي التنظيمية والجماهيرية ومشاركة نخبة الملاك والمربين والمرابط بجانب الأجواء والفعاليات الاحتفالية، دليل على مكانة العلاقات الأخوية والروابط القوية التي تجمع البلدين.

وتقدم بالتهنئة للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز وللأمير فهد بن خالد بن سلطان بمناسبة فوز الجواد «صخر الخالدية» بلقب الكأس الغالية.

أشواط وأبطال

انطلق برنامج الحفل، بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» لمسافة 1200م، والمخصص للخيول بعمر 3 سنوات، وتوج بلقبه المهرة «اشجان الخالدية» لمربط العلطاء للخيل العربية، بقيادة الفارس اليكسس مورينو، وفازت المهرة «جمانة الخالدية» لإسطبلات الخالدية بلقب الشوط الثاني للخيول الأصيلة «مفتوح» والمخصص للمهور والمهرات بعمر 3 سنوات، لمسافة 1400م.

فيما ظفرت «وثابة الخالدية» لإسطبلات الخالدية بقيادة الفارس محمد الدهام، بلقب سباق الشوط الثالث للخيول السعودية الأصل والمنشأ للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1600م، وفاز «نادر الخالدية» لإسطبلات الخالدية بقيادة ايدي كاسترو، بالمركز الأول في سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» تصفيات بطل الميادين، للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600م، فيما توج «مباشر الخالدية» لإسطبلات الخالدية بقيادة محمد الدهام، بلقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800م.