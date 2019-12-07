192 خيلاً في تحدي سباق ياس للقدرة اليوم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة صباح اليوم، تحدي سباق ياس لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم بمشاركة 192 فارساً وفارسة، من مختلف إسطبلات الدولة، ورصدت قرية الوثبة جوائز قيمة للسباق عبارة عن 4 سيارات دفع رباعي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، وجوائز نقدية بقيمة 50 ألف درهم للفائزين بالمراكز من الخامس وحتى العاشر بقيمة إجمالية 300 ألف درهم.

وأكملت اللجنة المنظمة التحضيرات الخاصة بالسباق الذي تم تقسيمه على 4 مراحل، وستكون البداية لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، والمرحلة الثانية 25 كلم باللون الأصفر والثالثة لمسافة 19 كلم باللون الأحمر والرابعة والأخيرة لمسافة 16 كلم باللون الأبيض.