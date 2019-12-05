تراث الإمارات يطلق بطولة قفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يطلق نادي تراث الإمارات اليوم في صالة سلطان بن زايد الكبرى في اسطبلات بوذيب بمدينة الختم، منافسات بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان لقفز الحواجز، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفرسان من مختلف إسطبلات الفروسية العامة والخاصة وأندية الفروسية في الدولة، وتستمر أشواط البطولة المتنوعة على مدى يومين، وتستقطب فعالياتها الزوار والسياح المهتمين بهذه الرياضة من رياضات الفروسية.

وتتم البطولة، التي تم رصد جوائز قيمة مالية وعينية للفائزين فيها، بالتعاون مع مركز سلطان بن زايد وبالشراكة مع أكاديمية بوذيب وبرعاية لونجين، وتجري المنافسات على مدار يومين ضمن برنامج متنوع الأشواط يستوعب الفرسان المحترفين، إلى جانب المبتدئين.