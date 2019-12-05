79 خيلاً في سباق التحدي على ألقاب 6 أشواط

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبشعار معاً أبداً، تحتضن المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم المحطة الختامية الثانية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين.

ويستضيف ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض أمسية الحفل الرابع على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والذي يتضمن 6 أشواط بمشاركة 79 خيلاً في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية في المضامير السعودية، وذلك تأكيداً على المكانة المرموقة للكأس الغالية وامتداداً للاحتفالات المشتركة بين الإمارات والمملكة باليوم الوطني الثامن والأربعين والذي يتزامن مع عام التسامح، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين.

برنامج

وينطلق البرنامج بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» بتمام الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات، وسط مشاركة 17 خيلاً لمسافة 1200 متر، بمجموع جوائز 50 ألف ريال سعودي، والمخصص للخيول بعمر 3 سنوات، ويليه الشوط الثاني للخيول الأصيلة «مفتوح والمخصص للمهور والمهرات بعمر 3 سنوات، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 7 خيول وبمجموع جوائز 50 ألف ريال، فيما يقام سباق الشوط الثالث للخيول السعودية الأصل والمنشأ للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1600 متر، بمجموع جوائز 50 ألف ريال سعودي وبمشاركة 10 خيول، في حين ينطلق سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة» مفتوح «تصفيات بطل الميادين، للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر وبمجموع جوائز 50 ألف ريال وبمشاركة 16 خيلاً، في حين يقام الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر بمجموع جوائز 50 ألف ريال وبمشاركة 13 خيلاً.

سباق

ويقام السباق الرئيسي على لقب المحطة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بتمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسط مشاركة 16 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة التي سجلت مشاركات مميزة في السباقات العالمية وذلك بالسباق الذي يقام لمسافة 1800 متر والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق وبمجموع جوائز 300 ألف ريال سعودي.

ومن المرجح أن يشهد السباق تحدياً مثيراً بين نخبة الخيول العربية الأصيلة في المحطة السعودية الختامية لسلسلة سباقات عام 2019 التي تقام دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كل المضامير العربية والعالمية، وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة المنظمة لسلسلة السباقات برئاسة مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات.

مسيرة

من جهته، قال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: إن الإمارات بقيادتها الرشيدة وشعبها الأصيل فخورة جداً بالمسيرة الريادية للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تقف شامخة قوية للحفاظ على وحدة الأمة العربية الإسلامية ودعم تقدم الأوطان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضاف اليبهوني: «فخورون بالوصول للمحطة الختامية الثانية عشرة، بعد أن سجلت الكأس الغالية العديد من المنجزات في المحطات السابقة التي أقيمت في أعرق وأهم المضامير العالمية، كما أن إقامة محطة السعودية للعام الثاني على التوالي تدل على مكانة العلاقات التاريخية بين الإمارات والسعودية.

دعم

بدوره، توجه فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات الكأس الغالية بأسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقديراً لدعمهما لرياضة الفروسية ولسباقات الخيل العربية على وجه الخصوص، متقدماً بالشكر للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ودعمه الكبير واهتمامه لتطوير سباقات الخيل العربية محلياً ودولياً وقال: «المملكة تمتلك إسطبلات ومرابط وسلالات تعد الأفضل في العالم بدليل النتائج التي حققتها في السنوات الأخيرة، وأضاف أن المحطة السعودية الختامية تمثل مكسباً كبيراً لمسيرة المنجزات المهمة التي حققتها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في عام 2019 وامتداداً مهماً وثرياً لمسيرة العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات والسعودية.