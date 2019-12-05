66 خيلاً تستهدف ألقاب أمسية «ميدان» الرابعة اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

يستضيف مضمار «ميدان» في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السباق الرابع للمضمار العالمي برعاية «موانئ دبي العالمية»، والذي يتضمن 7 أشواط بمشاركة 66 خيلاً، فيما يبلغ إجمالي جوائز أشواط الأمسية مليوناً و480 ألف درهم.

وسيكون الشوطان الخامس والسادس الرئيسيان محط أنظار محبي سباقات الخيل، إذ تشارك 7 خيول في الشوط الخامس «بطولة الانتصار» لمسافة 2000 متر برعاية «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، والبالغ قيمة جوائزه 265 ألف درهم، أبرزها وصيف النسخة الماضية من كأس دبي العالمي «جرونكووسكي» لنقابة «فينكس للتهجين 111» وخالد بن مشرف، «ميليتاري لو» لناصر عسكر، «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي، «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي، «مانجوزي» لخالد بن مشرف، «سالتراين دبي» لعلي حداد، «تالنتو بوما» لنقابة «فينكس» للسيدات.

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس «بطولة القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 265 ألف درهم، مشاركة 8 خيول، أبرزها «إنفرليه» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «اختيار» و«وادي» و«رسومات» و«ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «بوشارت» لفريق «البيت متوحد»، «ناين بيلو زيرو» لإسطبل «العفو» للسباقات، «ووكينج ثندر» لنقابة «فينكس» للسيدات.

الشوط الأول

يشارك في الشوط الأول «مراسي بي آند أو» لمسافة 1600 متر، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، 8 خيول أبرزها «كاليفورنيا جمبو» لـ «الاتحاد للسباقات»، «سلتيك برينس» و«دافي لامب» لنقابة «بورسلي» للسباقات، «هيوكليبوك» لبدر عبدالله إسماعيل المطوع، «ماجستيك ثندر» لـ «تتش جولد» للسباقات، «مان هنتر» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، «رول أوف أونر» لإسماعيل محمد، «تورنو سوبيتو» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «ميناء جبل علي» لمسافة 1600 متر، والبالغ قيمة جوائزه 240 ألف درهم، مشاركة 9 خيول أبرزها «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «المطير» و«سند ليبيا» لـ «إتش وبي»، «كوماندينج» و«دارك أوف نايت» لناصر عسكر، «مامبو ميسشيف» لنقابة «فينكس» للسيدات، «ميراكل باور» لنقابة «جيه وجيه»، «ساند وريور» لـ «جالاكسي» للسباقات، «مجهولة» لـ «إمبريام» للسباقات.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» لمسافة 2000 متر، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، 7 خيول أبرزها «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «فيرناس» لأحمد غليطة المهيري، «جراند أرجنتاير» للإمارات للسباقات الترفيهية، «مارك أوف ابروفال» لسيد حشيش، «مدلل» لعبدالله سعيد النابودة، «ولفورد» لناصر عسكر، «سيكلن دانسر» لـ «إتش وبي».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «ميناء الحمرية» لمسافة 2200 متر، والبالغ قيمة جوائزه 170 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي، «جندوجدو» لحمد راشد غدير، «لافت» لـ «الغاندي» للسباقات، «منتخب» لـ «الواحة» للسباقات، «كاتشاو» لعلي مختار، «جلوريوس بويت» لسانديب جداف، «إيمورتالايزد» لإسطبلات «البيرق»، «ميرز» لجمعة مبارك الجنيبي، «سعادة» لفريق «البيت متوحد».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع «ميناء راشد» لمسافة 1400 متر، والبالغ قيمة جوائزه 185 ألف درهم، 15 خيلاً أبرزها «تدبير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «تو ديبا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «ميدنايت ساندز» لشراكة «ذا كول سيلك»، «هارد تاسكماستر» لأحمد القطان وماهر لطف الله، «هورنسبي» لماجد علي المرزوقي، «إل شابو» لحسن صالح الحمادي، «جارم» لفوزي عبدالله ناس، «مزيد» لفريق «البيت متوحد».

جوائز الترشيحات

يبلغ مجموع الجوائز لترشيحات الجمهور 183 ألفاً و580 درهماً، تفاصيلها كالتالي:

قيمة جائزة ترشيحات 6 خيول - 42 ألفاً و 580 درهماً.

قيمة جائزة 5 خيول - 6 آلاف درهم.

قيمة جائزة ترشيحات 4 خيول - 4 آلاف درهم.

الفئة المزدوجة المبكرة - 20 ألف درهم.

الفئة المزدوجة الوسطى - 20 ألف درهم.

الفئة المزدوجة الأخيرة -20 ألف درهم.

جوائز مسابقة الأشواط الثلاثية (4 و5 و6) الجائزة 32 ألف درهم.

جوائز الترضية للأشواط الثلاثية الجائزة 8 آلاف درهم

جائزة مسابقة «السوبر فيكتا» للشوط الخامس، وجائزتها 20 ألف درهم.

جائزة مسابقة «السوبر هاي فايف» لترشيحات الشوط الأخير، وجائزتها 11 ألف درهم.

ترشيحات «البيان »

الشوط الثاني - كوماندينج

الشوط الثالث - جراند أرجنتاير

الشوط الرابع - جندوجدو

الشوط الخامس - جرونكووسكي

الشوط السادس - اختيار

الشوط السابع - تدبير